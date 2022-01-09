不老健身房！助長輩鍛鍊肌力 今年添5處

高齡化浪潮來襲，如何行動自如到最後一天，是每一位長輩追求目標。高雄市衛生局前年在旗津打造高雄首處「銀髮健身俱樂部」，第二處選在前金區中央公園內去年底揭牌，今年預計增加5處，分別是鳳山、三民及美濃各1處及左營2處。

前金區老化比25.6%，其中長生里1700多名居民，長輩高達670人， 前金區長生里長陳宗佐是「不老健身房」推手之一，陳宗佐母親陳蔡根針也到據點當志工，兩代人攜手推動社區運動風氣。

陳宗佐說，長輩喜歡能自在運動的環境、氣氛，該里銀髮俱樂部長輩從65歲至87歲不等，許多是夫妻檔，87歲爺爺陳肅毅偕81歲妻子陳劉琳玉一同報名，愈動愈健康。第一期去年10月底試營運，課程一期3個月，第一期開設兩班有32名長輩參加，預計2月9日開設新一期，最近有不少長輩向里辦公室或據點報名。

75歲陳姓長者說，以前覺得上健身房是年輕人的專利，沒想到也有專屬於銀髮族的健身房，在那空間裡運動相當自在，也認識不少志同道合的老同學。

前金區銀髮俱樂部是由中華國際全方位照護學會承辦，學會理事長林士峰說，「不老健身房」設備、課程都是為長輩量身打造，聘請教練指導，評估長輩體能設計個人化運動處方，透過伸展和肌力訓練，幫助長輩增進肌力及平衡力，可以減少跌倒風險，也提升活動力。

前金區長生里銀髮健身俱樂部位於市區中央公園內，該空間原本是市府養工處在中央公園辦公室，使用率較低，陳宗佐等人爭取作為銀髮族運動空間，交通便利，周邊綠地空間寬敞，適合長者出門活動。

衛生局長黃志中指出，許多研究已證實，長者從事規律運動可以維護心血管健康，也能降低罹患失智症風險。在專業人員評估與指導下，長者依照自身能力，展開有氧、阻力和伸展並重的運動，加上攝取足夠營養，能有效改善整體健康狀況，邁向健康老化。除服務長輩，後續也會規畫開放俱樂部空間供市民朋友運動，讓更多族群受惠。