高雄「市境之南樹」廣場 周邊整建完工重新啟用

高雄市林園區「市境之南樹」廣場，經市府觀光局重新改造後，今天重新啟用；除了翻修廣場、美化工程，也設立可供拍照的地景藝術，隨著春節將至，還有燈飾布置，讓遊客感受年節熱鬧氣氛。

位於高屏溪出海口的市境之南樹，10年前，當地里長種植1排約50餘株黃槿在林園區汕尾地區的爐濟殿公園，其中有株因種不下被獨立種植，「無心插柳」在北緯22度28'33.1"N、東經120度24'52.9"E上，剛好是高雄市最南端。

這棵樹因此成了「市境之南樹」，所在位置視野開闊，往東可以遠望大武山與東港和高屏溪，往台灣海峽望去可看見小琉球，近年成為觀光熱點之一。

為讓環境更美麗，高雄市政府觀光局重新鋪設「市境之南樹」廣場及新建經緯度公共藝術裝置與林園的英文拼音字母LinYuan座椅等，相關工程近期已整建完工，今天上午舉行重新啟用儀式。

出席儀式的觀光局長周玲妏說，市境之南樹位置就在高屏溪出海口，視野開闊，未來可成為高雄觀賞日出或夕陽的新拍照景點。經緯度的數字裝置，也在網路上引起討論，吸引不少遊客一探究竟。

觀光局表示，市境之南樹廣場重新啟用，現場並布置新年燈飾及經緯度造型LED燈飾，會配合台灣燈會在高雄，持續保留點亮至2月底，讓公園充滿節慶熱鬧氣氛。