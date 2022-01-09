藍批陳其邁不重視酒駕只認選票 高市府：酒駕零容忍

高雄市長陳其邁7日未親自參加酒駕亡者范女公祭，但晚間至台北為立委林昶佐站台一事遭國民黨上下連日抨擊，今國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒也說，陳其邁嘴巴說重視酒駕議題，卻捨亡者公祭，立院修法更是在國民黨要求下，民進黨才將酒駕修法排入議程，可見民進黨重視的不是酒駕，重視的只是自己的選票。

高市府表示，陳其邁相當重視酒駕立法，酒駕零容忍。日前也四度探視關懷家屬。

高雄市政府表示，陳其邁日前已四度探視關懷家屬，也個人捐助10萬元助傷者及家屬生活重建，6日也至靈堂上香慰問，並致送慰問金3萬元。也指示辦公室主任告別式當日至靈堂上香，向家屬表達慰問關懷之意，范母感謝市府團隊協助及陪伴。

呂謦煒說，陳其邁只顧護航靜昶而未參與酒駕事故亡者公祭，高雄市政府稱其已三度探視關懷。過去民進黨是「今日公祭，明日忘記」，現在竟連公祭都省了！而立院修法更是在國民黨要求下，民進黨才將酒駕修法排入議程，陳其邁提出的酒駕以殺人罪論處建議，也未被採納，也未見陳積極協調。可見民進黨重視的不是酒駕，重視的只是自己的選票。

呂謦煒表示，陳其邁雖說會加強執法且已提出修法呼籲，但是近期連續兩波酒駕大執法，高雄仍然取締多起酒後駕車案件，7日晚間更一晚開出70張酒駕罰單，可見目前刑度對酒駕者嚇阻力不高。治本的辦法是修法，但是民進黨在立法院一開始卻不願意將酒駕修法排入臨時會議程，是在國民黨強力監督要求下，才將酒駕修法納入。

呂謦煒更指出，陳其邁曾在修法建議中提到應將酒駕致死以殺人罪論處，結果行政院法務部卻採取不同基調，也不見陳與中央積極協調可行方案。民進黨所謂的「酒駕零容忍」看起來根本是說一套、做一套。

另外，相關防疫工作，高市府表示，陳其邁更與專家會議討論後，迅速提高醫療體系的防疫層級，加強高雄市的防疫量能，讓高雄市目前相對安全，市民均可以在遵守防疫規範下，過正常的生活。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康