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唱歌給菜聽！社大學員種出24.5台斤超大「幸福高麗菜」
高雄市第一社區大學「樂學農園社」推廣無農藥化肥種植，安排每名學員20坪農地，體驗無毒種植農家樂。社長游淑燕說，每天都有學員在農園放音樂、或唱歌給作物聽，學員細心照料加上無農藥化肥，結果種出了24.5台斤、等於14.7公斤的超大高麗菜，讓大家喜出望外。
高雄市第一社區大學昨天在河濱國小舉行110年度成果展暨課程博覽會，展示所有學員課程成果。樂學農園社推廣無農藥化肥種植，學員們義賣今年種植成果，包括蕃茄、南瓜、青椒、白菜、茼蒿等，現場最吸睛的是一顆重達24.5台斤的超大高麗菜最，比一般的高麗菜大了將近10倍。
「你們要快快健康長大！」學員們每天一邊栽種、一邊跟這些農作物叮嚀，還放音樂、唱歌給它們聽。這顆超大高麗菜種了5個多月，是在眾多學員呵護下長大收成，所以學員們取名為「幸福」，希望在新的一年將幸福許給大家，也希望疫情快走，大家都可以幸福快樂。
游淑燕說，這是友善土地的成果，除了品種不同，另外重要的是樂學農園社推廣無毒農業種植多年，長期種植的土地沒有受到汙染，今年才能得到最好的回饋。之前就有學員種出大型高麗菜，又大、又甜、又脆，今年種出破記錄的超大高麗菜後，收成後就有人要收購，大家決定捐出義賣，所得捐給第一社大推廣課程，讓更多人到這裡感受幸福氛圍。
「這是巨人吃的高麗菜吧！」民眾看到嘖嘖稱奇，爭相拍照。高雄市第一社區大學表示，樂學農園社強調推廣無農藥化肥種植，報名參加的每位學員可以在分配到20坪的土地上，種植自己最喜歡的農作，每次都吸引許多民眾報名參加。全部課程共4個半月，每周一堂課，共計18堂課，希望讓更多人瞭解無農藥種植，體驗與享受農家樂。
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