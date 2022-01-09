荔枝開始抽花芽 高雄農改場：防治荔枝椿象最佳時機

高屏荔枝正悄悄冒出花芽，卻也因而面臨荔枝椿象威脅。高雄農改場表示，冬季低溫會讓荔枝椿象對藥劑敏感度較高、行動較遲緩，在盛花期前是關鍵防治時機。

高雄區農業改良場透過新聞稿表示，寒冷的冬季低溫會消耗荔枝椿象體內的養分，目前高屏地區荔枝花芽悄悄冒出，極易引來荔枝椿象群聚於花穗吸食汁液以獲取營養，嚴重影響荔枝結果量，但也正是化學防治的最佳時期。

高雄農改場長戴順發解釋，荔枝椿象以性未成熟的成蟲越冬，待來年氣候溫暖時，越冬成蟲開始活動並於荔枝花穗上吸食危害並於性成熟後開始交尾產卵；族群密度高時會嚴重影響荔枝產量與品質。

戴順發說，由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，故荔枝盛花期前為防治的關鍵時機。另外，成蟲受干擾時會分泌臭液，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛，農友應多加留意。

高雄農改場表示，經與防檢局現地會勘，已訂定高屏地區荔枝之荔枝椿象化學共同防治期程為1月17日至2月18日。

高雄農改場說明，農民可於荔枝盛花前選擇核准使用於荔枝椿象的防治藥劑，例如2.8%賽洛寧水懸劑2000倍、20%亞滅培水溶性粉劑4000倍，或48.34%丁基加保扶水基乳劑1000倍等藥劑，施藥時加強葉背與枝條縫隙的噴施，以達最佳防治效果。