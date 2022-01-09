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高雄港市合作大港開倉！大港橋複合商場春節前亮相

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
高雄港邊大港橋旁「大港倉410」複合商場將在農曆年前亮相，引入餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能，占地1200坪。圖／土開公司提供
高雄港邊大港橋旁「大港倉410」複合商場將在農曆年前亮相，引入餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能，占地1200坪。圖／土開公司提供

高雄港區又有新亮點！「大港倉410」大港橋複合商場占地1200坪，具餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能，串聯大港橋、棧貳庫、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心，將在農曆年前亮相，搶在2022台灣燈會開幕前登場，高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶愈來愈有可看性。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，「大港倉410」大港橋複合商場位於亞灣核心精華，由港務公司出資做整體環境整修，以大港橋「風格櫥窗」構想出發，將比照棧貳庫「平台經營、統一管理」經營模式，融合港濱休閒娛樂，彰顯港濱歷史價值。

「大港倉410」複合商場，緊鄰大港橋、輕軌駁二大義站，占地約1200坪，將維持港口碼頭場域的「公共性、開放性、服務性」，保存碼頭倉庫的梁柱結構，磚牆改為通透的玻璃、金屬等材質，讓四棟倉庫更具開放性，並能盡攬大港橋與港口風景。透過舊港區碼頭周邊區域再造，注入多元商業活力，2022台灣燈會、台灣設計展接續登場，將擦亮高雄港能見度。

高雄市政府與台灣港務公司透過合組港市平台開發港區，將過往的歷史建築棧貳庫，以公共性、服務性、開放性理念重新整建活化，變身全台最大活化老倉庫，成為結合餐飲、文創及展覽場域，並以舊名「棧貳庫」定名，炒熱港區話題。

融合文創、餐飲、展覽，百年碼頭倉庫歷史場域，是全國舊港碼頭轉型遊憩觀光的典範，年度造訪人次超過300萬，逐年開發新舊碼頭水岸空間，包含棧貳庫、高港水花園、愛河灣擋浪提、大港橋等公共建設，另有高港候工室時尚旅宿、HOLO PARK光禹浮空劇院生活廣場及高雄港愛河灣遊艇碼頭。

沈妙姿指出，提高港區價值與發展潛能，除既有港口進化發展外，努力打造城市和港灣的連結，也同步調整商港區，也縫合港市再創契機，「大港倉410」複合商場象徵著舊港區轉型開發新願景。 

高雄港邊大港橋旁「大港倉410」複合商場將在農曆年前亮相，引入餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能，占地1200坪。圖／土開公司提供
高雄港邊大港橋旁「大港倉410」複合商場將在農曆年前亮相，引入餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能，占地1200坪。圖／土開公司提供
高雄港邊大港橋旁「大港倉410」複合商場將在農曆年前亮相，引入餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能，占地1200坪。圖／土開公司提供
高雄港邊大港橋旁「大港倉410」複合商場將在農曆年前亮相，引入餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能，占地1200坪。圖／土開公司提供
高雄港邊大港橋旁「大港倉410」複合商場將在農曆年前亮相，引入餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能，占地1200坪。圖／土開公司提供
高雄港邊大港橋旁「大港倉410」複合商場將在農曆年前亮相，引入餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能，占地1200坪。圖／土開公司提供
高雄港邊大港橋旁「大港倉410」複合商場將在農曆年前亮相，引入餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能，占地1200坪。圖／土開公司提供
高雄港邊大港橋旁「大港倉410」複合商場將在農曆年前亮相，引入餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能，占地1200坪。圖／土開公司提供

碼頭 高雄港 台灣燈會

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