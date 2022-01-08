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藍營又批陳其邁缺席告別式 市府回擊「已慰訪四次」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨接連批評高雄市長陳其邁未出席高雄酒駕事故受害者告別式，市府駁斥指出，陳其邁共探望家屬四次，並非不關心。圖／市府社會局提供
國民黨接連批評高雄市長陳其邁未出席高雄酒駕事故受害者告別式，市府駁斥指出，陳其邁共探望家屬四次，並非不關心。圖／市府社會局提供

台中二選區立委補選及台北市立委林昶佐罷免案明日投票，國民黨文傳會主委凌濤批評民進黨護航靜昶大於「防疫+防酒駕」，指責高雄市陳其邁忽略酒駕事故亡者告別式及不顧防疫。晚間高雄市府嚴詞駁斥指出，市長陳其邁日前已三度探視關懷家屬，告別式前一晚至靈堂上香慰問，防疫工作更沒放鬆，迅速提高醫療體系防疫層級。

高雄市上月26日發生酒駕肇事事故，林姓四口之家一死三傷。高雄市新聞局前局長鄭照新批評陳其邁市長沒空出席告別式致哀，同天卻北上開心合體林昶佐掃街。文傳會主委凌濤則說，正副元首只顧結伴跑攤輔選站台，高雄市長陳其邁也同樣不顧民眾安危，昨下午公布防疫對策宛如讀稿機，竟稱林戰車中途壞掉「歹命」，全然忽略酒駕死者告別式的慘痛經歷，台灣人民有如此政客才是「真歹命」，「真正的破口就是蔡政府」。

針對國民黨凌濤發言內容，高雄市府表示，市長陳其邁日前已三度探視關懷家屬，也個人捐助10萬元助傷者及家屬生活重建，前晚亦至靈堂上香慰問，並致送慰問金3萬元，昨日指示辦公室主任告別式當日至靈堂上香，向家屬表達慰問關懷之意，范母感謝市府團隊協助及陪伴。

高雄市 陳其邁 告別式

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