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催打第3劑 高市大東文藝中心明再開接種站
桃園機場再爆群聚感染，高雄市為催打第3劑疫苗，9日起到14日在鳳山區大東文化藝術中心再度開設第3劑接種站，提供莫德納疫苗接種。
高市衛生局表示，國內莫德納、BNT、高端和AZ疫苗數量充足，目前高雄全市409家合約醫療院所都可預約接種，至7日為止，高雄市完成第2劑疫苗接種滿12周民眾約26萬人，為加速接種第3劑，明起一連6天特別開設大東文化藝術中心做為第3劑莫德納疫苗接種站，時間是每天上午8點半至11點半、下午1點半至4點半，每天限量4000劑。
衛生局指出，首日已預約額滿，想接種的市民可先到「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，如有剩餘疫苗會提供現場民眾接種。
衛生局表示，1月底前75歲以上長者打任一劑都可獲500元超商禮券，18歲以上接種第1、2劑可獲200元禮券，為提升免疫保護力，符合資格，特別是高風險族群，應盡速施打疫苗。
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