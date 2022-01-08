屏東歲末關懷原鄉 送暖400戶過好年

為了讓原鄉低收家戶過好年，屏東縣政府結合公益團體前往三地門、霧台及來義3鄉鎮，為400戶送來豐沛物資及紅包壓歲錢，讓民眾添增幸福笑容。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，認助三地門鄉的高雄市靈雲功德會，由理事長王忠勝帶領16個企業計143名志工一同參與，還安排筋絡紓壓、義剪，更有薩克斯風現場演奏，並設有二手尋寶區，提供惜福衣物與小家電，宛如春節市集。

連續10年響應屏東春節送暖的社團法人鳳林觀音慈愛會理事長鄭進龍在新聞稿中表示，今年結合輔英科技大學健康美容系提供義剪服務，為參與的來義鄉親換新儀容，美美過新年。

關懷行動霧台鄉場，由太子濟世功德慈善會提供紅包、社團法人屏東縣慈善團體聯合協會提供豐富物資，由族語翻譯員協助宣傳社會處的脫貧政策、並以帶動唱的方式互動、歡笑不斷。

屏東縣政府社會處長劉美淑指出，非常感謝認助單位、公所夥伴，共同合作關懷弱勢，並大力宣傳社會處的脫貧政策，讓關懷不只一時，而是持續服務。