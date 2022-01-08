第20屆大武山文學獎頒獎 展現屏東動人的文學風景

今年邁入第20屆的屏東大武山文學獎，評審選出得獎作品46件，今天在屏東總圖舉行頒獎典禮，參賽作品題材多元，其中不乏在疫情之下療癒人心的文學作品，各類組作品不自我設限，挖掘更多屬於屏東的想像，獲評審肯定。

大武山文學獎是全國文友關注聚焦的競賽場域，此次參賽收件數共432件，徵件類別分成社會組、黃金組及文青組，體裁包括新詩、散文、短篇小說、小品文等類項，並新增海洋文學特別獎；經評審選出首獎、評審獎、佳作及優選46件獲獎作品。

縣長潘孟安說，大武山文學獎多年來鼓舞許多不同行業、不同年齡、族群與世代的書寫者，提筆寫下充滿魅力的在地動人故事，恭喜46位得獎者，透過不同的視野，突破自我的極限，為屏東留下永恆的作品，縣府舉辦南國漫讀節、大武山文學獎、文學營，推廣文學並扎根閱讀，讓屏東文學風景更動人且多元。

縣文化處說，這次社會組及黃金組的投稿數量，比起上一屆增加近兩成，在疫情期間，激發更多人用文字抒發對生活的觀察、和對故鄉人文、或親情的深刻描繪；黃金組投稿題材豐富，足見屏東長輩豐沛的創作能量，不論是懷想往昔或是表達在地的人文景致，皆讓人感動；國中小組青少年的作品有情感真摰的流露，也有筆觸奇幻，充滿文學想像的創作。

得獎的社會組散文幾乎都環繞著回憶人物書寫。首獎＜重逢＞，作者善用意象，譬喻深刻，文字帶動畫面，羅織著立體的影像，彷彿過去歷歷再現，使讀者也跟著遊走其中；新詩組的作品質量可說是近年最高，首獎〈埋葬〉一詩文字簡潔凝練，短句運用得宜。