屏東「讀‧享空間」開館 成全台最「原」味的圖書館

屏東縣政府推動閱讀城市，為帶動原鄉地區的閱讀風氣，縣府將新來義產銷館轉型為全台首座以原住民族圖書、原住民族群本位教材和部落大學出版品為主(含圖書及影音) 的「讀‧享空間」圖書館，並動巧思以原民植物妝點布置，成為饒極富原住民濃厚文化氣息的藝文空間，今晚由縣長潘孟安主持揭牌開館儀式，期能開啟原鄉地區族人閱讀及藝文的深度對話。

潘孟安說，「讀‧享空間」歷經半年的規劃籌備和改造，搭配與屏東原住民族部落大學、族語推廣人員、文化資產與原住民族傳統智慧創作先期調查研究評估等計畫，在和所有參與者一起實踐部落在地知識、文庫的保存過程中，不只是願景想像的歷程，更是紮根、深耕原鄉終身教育的重要文教基地。

縣府原民處說，館內硬體邀集原鄉青年及在地工作室設計，並以原住民族植物為主題妝點佈置；服務方面，除了提供原住民族圖書閱讀及藝文活動的新據點外，並於館舍周邊空地種植在地原住民族生活上食用及實用的植物，建立原民知識與環境的生活關係，賦予家屋的概念與連結，歡迎社會大眾前來一窺原住民文化智慧並漫遊部落，每周一休館。

原民住處說，自行開車（從北往南）者，可從台88線和國道3號前往崁頂鄉的屏114鄉道，繼續走屏114鄉道前往目的地新來義部落。從沿山公路（185縣道）往墾丁方向經過海風寮社區，直走接屏112縣道往萬隆村（萬隆國小），即抵達；使用公共運輸者，於潮州火車站步行至屏東客運潮州站，搭乘屏客8211餉潭線，於新來義部落站下車即抵達。