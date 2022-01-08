企業旅遊首發第一砲 台塑集團2千員工開心遊金門

企業員工遊金門首發團！台塑集團南亞塑膠公司新港廠的2千多名員工將分45梯次來金門遊玩，首發團今天到金門，除了享受類出國的旅遊體驗，加上豐富精彩的人文與戰役史蹟遊程；金門縣府除了贊助酒水外，也派出觀光小天使「阿特」迎賓，不少員工搶著跟阿特拍照。

「台塑企業南亞塑膠工業股份有限公司-新港廠職工福利委員會活動」，由台灣組團社大榮國際旅行社，地接旅行社金環球旅行社共同策辦。大榮國際旅行社董事長郭文瑞也親自陪同，表示很榮幸可以安排台塑集團南亞塑膠新港廠前往金門旅遊，在報名之初他們也在各廠區門口設置金門旅遊海報來吸引員工參與，希望這次金門遊，能創下歷年國旅報名人數最高峰！

觀光處長丁健剛表示，去年11月疫情趨緩之際，縣府就布局疫後商機，目標鎖定企業員工旅遊市場，推出獎勵方案。今日迎來規模浩大的台塑企業首發團，為獎勵企業赴金門旅遊推廣計畫開紅盤，可望帶動企業到金門旅遊風潮，也成功維持冬季的觀光熱度，活絡地方經濟。

南亞新港廠福委會主任委員林育正表示，員工們非常嚮往這趟赴金門類出國旅遊，感受異國風情，期待看到金門人文歷史風華、久聞的戰役史蹟，一嚐金門特色美食。此趟員工旅遊相信能慰勞員工平日辛勞，提升員工對企業的向心力，創造企業與員工雙贏。