陳其邁缺席告別式「護昶」挨批 市府：前一晚有去靈堂

高雄市林家人因酒駕一死三傷，高雄市長陳其邁昨未出席喪命媽媽公祭儀式。韓國瑜市府時期的新聞局前局長的鄭照新批評，陳其邁沒空出席致哀，竟有空北上開心合體立委林昶佐開直播，應該留在高雄思考如何照顧家屬、改善高雄酒駕。市府回應，陳其邁在出殯前一天有去上香，告別式當天也有派代表致意。

台北市無黨籍立委林昶佐罷免案明天投票，陳其邁昨天北上替林昶佐加油。高市新聞局前局長鄭照新指出，昨天是酒駕喪命媽媽的告別式，老阿嬤手足無措、獨立哭泣，不知如何告訴孫子與兒子媳婦已經永久離開，陳其邁身為市長沒空參加告別式，卻有空跑到台北跟林昶佐開心合影直播。

鄭說，陳其邁有時間北上護昶，卻沒有時間留在高雄反對酒駕、慰問酒駕家屬？罷免林是台北市民的事情，中正、萬華民眾不需要陳其邁，陳應該要留在高雄思考如何照顧家屬及改善高雄酒駕，「中正萬華是台北市民的事情，不用你管」。另質疑說，市民都守護不了，還有心思守護靜（林靜儀）昶（林昶佐）？