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陳其邁缺席告別式「護昶」挨批 市府：前一晚有去靈堂

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
市府新聞局前局長鄭照新批評市長陳其邁沒空參加告別式卻到台北幫林昶佐助選。記者徐白櫻／翻攝
市府新聞局前局長鄭照新批評市長陳其邁沒空參加告別式卻到台北幫林昶佐助選。記者徐白櫻／翻攝

高雄市林家人因酒駕一死三傷，高雄市長陳其邁昨未出席喪命媽媽公祭儀式。韓國瑜市府時期的新聞局前局長的鄭照新批評，陳其邁沒空出席致哀，竟有空北上開心合體立委林昶佐開直播，應該留在高雄思考如何照顧家屬、改善高雄酒駕。市府回應，陳其邁在出殯前一天有去上香，告別式當天也有派代表致意。

台北市無黨籍立委林昶佐罷免案明天投票，陳其邁昨天北上替林昶佐加油。高市新聞局前局長鄭照新指出，昨天是酒駕喪命媽媽的告別式，老阿嬤手足無措、獨立哭泣，不知如何告訴孫子與兒子媳婦已經永久離開，陳其邁身為市長沒空參加告別式，卻有空跑到台北跟林昶佐開心合影直播。

鄭說，陳其邁有時間北上護昶，卻沒有時間留在高雄反對酒駕、慰問酒駕家屬？罷免林是台北市民的事情，中正、萬華民眾不需要陳其邁，陳應該要留在高雄思考如何照顧家屬及改善高雄酒駕，「中正萬華是台北市民的事情，不用你管」。另質疑說，市民都守護不了，還有心思守護靜（林靜儀）昶（林昶佐）？

昨天公祭同一時間，市長陳其邁到美濃參加「幸福巴士2.0」啟動儀式。市府社會局指出，市長陳其邁日前三度探視關懷家屬，個人捐助10萬元助傷者及家屬生活重建，告別式前一晚再度到靈堂上香慰問，並致送慰問金3萬元，昨日指示辦公室主任李幸娟至靈堂上香，向家屬表達慰問關懷之意並針對酒駕提出6大修法建議；另方面社會局代收愛心捐款，昨日累計441萬餘元。

高雄市長陳其邁昨北上陪同林昶佐掃街。圖／擷取自林昶佐臉書
高雄市長陳其邁昨北上陪同林昶佐掃街。圖／擷取自林昶佐臉書

陳其邁 酒駕 林昶佐

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