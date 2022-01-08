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金門元旦重大車禍事故引各界關注 議員會勘立即改善

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
副議長周子傑（右五）昨偕同縣議員許玉昭（右六）重返料羅事故現場會勘，包括料羅里長謝慶閣（右四）、柏村國小校長許雪芳（右三）等單位到場會勘。記者蔡家蓁／攝影
副議長周子傑（右五）昨偕同縣議員許玉昭（右六）重返料羅事故現場會勘，包括料羅里長謝慶閣（右四）、柏村國小校長許雪芳（右三）等單位到場會勘。記者蔡家蓁／攝影

金門在元旦當天發生一起砂石車撞公車的重大交通事故，造成11人受輕重傷，引起地方關注，金門縣議會副議長周子傑、縣議員許玉昭接到料羅附近居民陳情，昨邀集相關單位到場進行會勘，會勘後也立即改善，除將路口的停等線往前移，並要求警察局在周邊加裝測速照機，盼能改善路況，避免事故再度重演。

金湖鎮的柏村國小旁在元旦的上午發生一輛砂石車撞上公車與小轎車的交通事故，造成3輛車共11人受傷，初步研判是砂石車的車速過快，加上可能未注意到右側由新塘村沿柏村路方向行駛的自小客車，才釀成大禍，據了解，公車毀損嚴重，可能要報廢，此外，公車上的乘客也都受到輕重傷與不小的驚嚇。

周子傑昨偕同縣議員許玉昭重返料羅事故現場會勘，包括料羅里長謝慶閣、蓮庵里長呂永林、料羅新村社區理事長謝永鴻、柏村國小校長許雪芳、縣府交通行政科長顧克亞、縣警局金湖分局長林炎巨、交通隊長林中書、金門車船處與金湖鎮公所等單位代表出席。

周子傑與許玉昭逐一實勘各路口，發現的確有不少視線死角待改善，也立即請廠商現場將路口的停等線進行調整；周子傑也裁示，在上下課時間，要請志工與警察到場協助指揮交通，此外，料羅新村沿四維路往環島東路方向將增設測速照相機，希望將傷害降到最低，安全係數擴大。

「大家先把該做的都做，若還沒改善，就直接裝設交通號誌」周子傑與許玉昭也說，該路段的車輛不多，如果立即就裝紅綠燈，恐會讓路過車輛浪費時間等待，所以先進行完整的配套措施，倘若還是有「撞況」，就立即裝設，他也呼籲駕駛行經該處要降低車速，以維護民眾安全。

許雪芳則提議應該把路口的「料羅新村」石頭與變電箱遷移走，避免造成駕駛的視線死角；居民也有人提出將柏村國小的外側圍牆切除，讓視線比較好，未來也會一併檢討。

金門縣議會副議長周子傑、縣議員許玉昭到料羅事故現場進行會勘，會勘後也立即改善，將路口的停等線往前移。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會副議長周子傑、縣議員許玉昭到料羅事故現場進行會勘，會勘後也立即改善，將路口的停等線往前移。記者蔡家蓁／攝影
料羅新村的路口石碑很大又高，周邊民眾要求應該將石碑移走，以免影響駕駛的視線。記者蔡家蓁／攝影
料羅新村的路口石碑很大又高，周邊民眾要求應該將石碑移走，以免影響駕駛的視線。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會副議長周子傑（左）、縣議員許玉昭（右）接到料羅附近居民陳情，昨邀集相關單位到料羅事故現場進行會勘。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會副議長周子傑（左）、縣議員許玉昭（右）接到料羅附近居民陳情，昨邀集相關單位到料羅事故現場進行會勘。記者蔡家蓁／攝影

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