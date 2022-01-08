鳳梨釋迦換高粱酒 台東縣府合作金門酒廠

中國暫停台灣釋迦輸入，台東縣政府積極拓展國內市場，將與金門酒廠公司合作，用3200箱鳳梨釋迦換200箱高粱酒。台東縣農業處長許家豪說：「哪裡有市場，就去那裡賣。」

去年9月中國以台灣釋迦驗出蟲害禁止輸入，台東鳳梨釋迦超過9成輸入中國，目前鳳梨釋迦進入盛產期，除了農委會、小英之友會、立委劉櫂豪極力促銷外，台東縣政府也積極拓展國內市場。

台東地區農會、台東縣政府最近找上金門酒廠合作。許家豪今天接受中央社記者電話訪問時表示，這次與金酒公司合作，共計5台斤禮盒裝2500箱及2粒禮盒裝700箱的鳳梨釋迦，換得金酒200箱共計1200瓶高粱酒。

許家豪說，換來的高粱酒是和賣出的鳳梨釋迦等值價錢，高粱酒將透過農會超市通路販售，目前冬天高粱酒熱銷，很快就能賣光光，不擔心滯銷，「哪裡有市場，他們就去那裡賣，希望讓農民有個好年過，也希望大家來相挺」。

另外，新的一年台東縣政府和台北捷運公司再次合作推出「挺台東！鳳梨釋迦企業認購」專案。北捷公益小隊志工特地到產地台東，實地體驗採收、裝箱等過程，了解農民辛勞，也能體驗親自採收肥美碩大的新鮮鳳梨釋迦。

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