「要送阿嬤一張床墊」明燈慈善會送暖送到心坎裡
又逢歲末年終，為了不讓弱勢民眾擔心白米吃完、棉被蓋不到，高雄市明燈慈善會結合社會局社工關懷弱勢家庭，過年前幫忙打掃環境、聆聽需求購買物資。9歲「阿傑」順利幫阿嬤索取床墊，39歲「小關」則選擇買食材讓家中四個小孩吃得更豐盛一些，社會愛心更貼心、更細緻。
明燈慈善會照顧鹽埕區、小港區、前鎮區與苓雅區等地弱勢家庭，去年每戶發放每戶1千元禮券，今年擴及320戶，每戶贈送3千元紅包。理事長徐光侖說，慈善會成立30年之久，考量疫情下需要社會幫助的邊緣戶比以往多，現金比較實用，所以今年贈送現金紅包3千元，另有祺乃特實業公司加碼提供1083件各式全新衣物，對弱勢民眾表達關懷心意。
各社福中心配合研擬「家減塵除」方案，社工與志工多次訪視弱勢戶，協助過年前大掃除，也在訪視過程中了解當事人需求。9歲「阿傑」與爸爸、阿公阿嬤同住老舊三合院，去年底阿公病逝，阿傑懂事說，要替阿嬤挑選氣墊床，讓她晚上睡得舒服一點。另有民眾挑選腳踏車、吸塵器或外套鞋子，單親媽媽「小關」則以小孩需求為主，平日為省餐費常打包公司廚房剩餘飯菜回家，特別希望買一些新鮮食材給小孩打牙祭。
今天上午，慈善會人員在鹽埕社福中心贈送計畫案家需要的電器與物品，另在社工精心安排下，弱勢民眾齊聚一堂觀看紀錄片，分享心情。一名靠資源回收維生的阿嬤領取新年紅包，更帶著推車上的稚齡孫女挑選合適衣物，最後大包小包帶回家，頻向工作人員道謝。
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