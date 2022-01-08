波蘭台北辦事處長訪陳其邁 盼疫後帶訪團到高雄

波蘭台北辦事處長高則叡昨天拜會高雄市長陳其邁，暢談文化、教育及產業投資等議題。高則叡表示，待COVID-19疫情結束後，如能安排波蘭訪團來台，高雄將是訪問首選城市之一。

波蘭台北辦事處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）昨天拜會陳其邁，高雄市政府透過新聞稿發布此訊息。

陳其邁在對談中表示，感謝去年波蘭政府在台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫之際，捐贈給台灣40萬劑AZ疫苗及協助包機直航。他也說，台灣與波蘭皆是深知民主寶貴的國家，同樣渴望自由、民主及人權，願促進高雄與波蘭合作。高則叡表示認同，也盼促成台波友好關係，樂意推動高雄與波蘭城市交流。

陳其邁向第1次來到高雄的高則叡介紹高雄豐富的地貌與自然生態，提到高雄是擁有16族原住民的城市、文化多元，而高雄與波蘭近年持續進行藝術展覽、電影等交流。

陳其邁也說，波蘭是歐洲快速竄升的國家，擁有強大的汽車製造產業，高雄近期獲鴻海投資電動巴士，若結合雙邊優勢將有助更多企業合作。市府現正積極投入發展5G AIoT、半導體製造及電動車產業，期盼形成完整的產業生態系。

高則叡回應，這次受邀到衛武營國家藝術文化中心觀賞由波蘭知名男高音擔綱演出的歌劇「諾瑪」，對於高雄有國際級表演相當讚賞。

高則叡也說，台波利用產業及價值上的相似性，將可推動在經貿、教育及文化領域的合作，許多國內外大廠紛紛進駐高雄也令他印象深刻。高則叡更表示，待疫情結束後，如能安排波蘭訪團來台，高雄將是訪問的首選城市之一。

陳其邁也推薦高則叡再到高雄品嚐南部特有的美食小吃，並邀請他參加高雄的盛事「2022台灣燈會在高雄」。高則叡開心表示，期待闔家體驗台灣燈會的精采及高雄在地的好滋味。