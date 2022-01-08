春節前的小確幸！ 屏東里港、新園鄉發千元振興金

繼屏東市公所去年12月31日起普發每位市民每人500元振興消費券，屏東縣里港和新園鄉公所也將在年前發放設籍鄉民每人1000元振興經濟消費金，里港鄉設籍人口2萬5000多人，定本月14日至16日發放，新園鄉設籍人口3萬3000多人，從18日起分區在各村發放； 對受通貨膨漲，消費指數攀高衝擊的民眾，能在過年領到千元小紅包，也是春節前的小確幸。

屏東市人口有19萬多人，市公所普發5張100元面額的振興消費券，市代會通過預算1億500萬元，只要11月16日前設籍屏東市就可領取，限在屏東市消費；代理市長程清水說，全市59里從去年12月31日起至今年1月16日，分3梯次領取，錯過的市民，可在1月23至27日到市公所領取，同時設置12處消費券兌換站，認券不認人，強化流通性，實施一周來，原有兌換疑慮不收的商家已減少。

「金額不多，卻是民眾的小確幸！」里港鄉長徐國銘說，為振興經濟消費，代表會提案發放振興消費金，公所排除萬難編列每人1000元現金，資格為去年10月31日前入籍者，如新生兒去年12月31日前出生，並入籍（父母親其中一方為里港人）都可請領；本月14至16日於各社區活動中心發放， 參照重陽敬老金發放地點發放， 讓民眾拿振興金採買年貨，過個好年。

新園鄉長方冠丁說，新園是農業鄉，疫情導致鄉民收入銳減，為減輕鄉親生活經濟壓力，提升消費意願，經代表會提案通過，鄉公所編列預算發放每人1000元，對象是去年11月24日前設籍鄉民和去年12月31日以前出生並設籍的新生兒，從18日起至26日分梯次在各村發放；若無法於各村發放時間領取者，可於本月29日或2月7日至3月15日（上班日）至鄉公所領取，逾期視同放棄權利。