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春節前的小確幸！ 屏東里港、新園鄉發千元振興金

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣里港和新園鄉公所將在農曆春節前發放設籍鄉民每人1000元振興經濟消費金， 各賣場也祭出優惠促銷活動。圖／里港鄉公所提供
屏東縣里港和新園鄉公所將在農曆春節前發放設籍鄉民每人1000元振興經濟消費金， 各賣場也祭出優惠促銷活動。圖／里港鄉公所提供

繼屏東市公所去年12月31日起普發每位市民每人500元振興消費券屏東縣里港和新園鄉公所也將在年前發放設籍鄉民每人1000元振興經濟消費金，里港鄉設籍人口2萬5000多人，定本月14日至16日發放，新園鄉設籍人口3萬3000多人，從18日起分區在各村發放； 對受通貨膨漲，消費指數攀高衝擊的民眾，能在過年領到千元小紅包，也是春節前的小確幸。

屏東市人口有19萬多人，市公所普發5張100元面額的振興消費券，市代會通過預算1億500萬元，只要11月16日前設籍屏東市就可領取，限在屏東市消費；代理市長程清水說，全市59里從去年12月31日起至今年1月16日，分3梯次領取，錯過的市民，可在1月23至27日到市公所領取，同時設置12處消費券兌換站，認券不認人，強化流通性，實施一周來，原有兌換疑慮不收的商家已減少。

「金額不多，卻是民眾的小確幸！」里港鄉長徐國銘說，為振興經濟消費，代表會提案發放振興消費金，公所排除萬難編列每人1000元現金，資格為去年10月31日前入籍者，如新生兒去年12月31日前出生，並入籍（父母親其中一方為里港人）都可請領；本月14至16日於各社區活動中心發放， 參照重陽敬老金發放地點發放， 讓民眾拿振興金採買年貨，過個好年。

新園鄉長方冠丁說，新園是農業鄉，疫情導致鄉民收入銳減，為減輕鄉親生活經濟壓力，提升消費意願，經代表會提案通過，鄉公所編列預算發放每人1000元，對象是去年11月24日前設籍鄉民和去年12月31日以前出生並設籍的新生兒，從18日起至26日分梯次在各村發放；若無法於各村發放時間領取者，可於本月29日或2月7日至3月15日（上班日）至鄉公所領取，逾期視同放棄權利。

屏東縣 消費券

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