快訊

桃機群聚增至13人 增1保全染疫「與確診者足跡相似」

才發新歌跨年登台表演 鄧紫棋卻突發文「告別」

高雄港「蓬萊藝文趴」下午揭幕 連續3天文創市集迎賓

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「蓬萊藝啟航」今天下午揭幕，今天起連續3天在港史館水花園有「文創市集」，共有40家文創業者擺攤。圖／港務公司提供
「蓬萊藝啟航」今天下午揭幕，今天起連續3天在港史館水花園有「文創市集」，共有40家文創業者擺攤。圖／港務公司提供

台灣港務公司「蓬萊藝啟航」下午揭幕，今天起連續3天在港史館水花園「文創市集」，另有風與鐘聲、打狗港遺跡化石、快樂小丑龍、逍遙遊打狗記憶場域、等你的地方及大港迴聲等六件公共藝術品可欣賞，民眾可來高雄港欣賞藝術作品與逛市集，見證高雄港百年歷史與現代創作的交會融合。

港務公司以「百年新海潮．蓬萊藝文趴」為主題，配合藝文展舉辦「文創市集」，1月7日進行至1 月9日，每天下午在高雄港史館周邊的水花園擺攤至晚上7點半，另有「公益市集」及街頭創意表演。

另外，1月8日、1月9日在5號碼頭海側廣場舉辦「夜間戶外碼頭電影院」，分別播映以高雄前鎮漁港為主題的《冰點》及紀錄遠洋漁船的《水路-遠洋紀行》兩部作品，見證高雄與港區的改變。

港務公司董事長李賢義指出，2015年起，港務公司啟動「公共藝術整體規劃暨設置方案」計畫，針對七大國際商港研提公共藝術執行策略，高雄港蓬萊港區作為開端，透過大型藝術創作品形塑高雄港藝術風貌，陸續建構風與鐘聲、打狗港遺跡化石、快樂小丑龍、逍遙遊打狗記憶場域、等你的地方及大港迴聲等公共藝術品。

高雄港區大型藝術作品之一「等你的地方」。圖／港務公司提供
高雄港區大型藝術作品之一「等你的地方」。圖／港務公司提供
高雄港區大型藝術作品之一「風與鐘聲」。圖／港務公司提供
高雄港區大型藝術作品之一「風與鐘聲」。圖／港務公司提供
「大港迴聲」將在月底建置完成，圖為3D模擬圖。圖／港務公司提供
「大港迴聲」將在月底建置完成，圖為3D模擬圖。圖／港務公司提供

高雄港 公共藝術 碼頭

延伸閱讀

臺灣港務公司舉辦蓬萊藝文趴 大港迴聲即將完工

零排放環保船 駛進高雄港

全台8座商港今起免費垂釣 釣客開心迎接新年禮

愛河灣遊艇碼頭A區簽約 亞果將打造84席泊位

相關新聞

高雄港「蓬萊藝文趴」下午揭幕 連續3天文創市集迎賓

台灣港務公司「蓬萊藝啟航」下午揭幕，今天起連續3天在港史館水花園「文創市集」，另有風與鐘聲、打狗港遺跡化石、快樂小丑龍、...

兩養殖場輸陸石斑魚驗出禁藥 屏縣預防性管控輔導複驗

大陸海關總署去年12月30日發出通報，指台灣輸往大陸活體石斑魚，檢出2種禁用藥，暫停受理台灣2家養殖場的活魚報關案。屏縣...

又遇疫情潮州春節市集投標不熱絡 特1區開出38萬8888元

舉辦近30年的屏東縣潮州鎮春節年街，去年受到疫情解決宣布停辦，未料今年春節前夕本土疫情升溫，今年潮州春節市集投標情況不熱...

影／疫情嚴峻金門馬是否照常舉辦？ 楊鎮浯：1月10日定案

新冠肺炎疫情近日又再度延燒，因疫情已停辦2年的金門馬拉松預定於本月15、16日登場，是否如期舉辦，備受跑友關切，金門縣長...

不限時間、地點 高雄美濃幸福巴士升級了

高雄市交通局今舉辦「幸福共享 美濃GO! -幸福巴士2.0」啟動儀式，市長陳其邁出席表示，高雄擁有的58條公車式小黃路線...

屏東在地豆油伯與勝利星村推出聯名商品「紅門大開」

屏東縣勝利星村文創園區已有57個品牌進駐，今年農曆春節將屆，去年進駐勝利星村，屏東在地五十年釀造品牌「豆油伯」與勝利星村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。