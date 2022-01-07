高雄港「蓬萊藝文趴」下午揭幕 連續3天文創市集迎賓
台灣港務公司「蓬萊藝啟航」下午揭幕，今天起連續3天在港史館水花園「文創市集」，另有風與鐘聲、打狗港遺跡化石、快樂小丑龍、逍遙遊打狗記憶場域、等你的地方及大港迴聲等六件公共藝術品可欣賞，民眾可來高雄港欣賞藝術作品與逛市集，見證高雄港百年歷史與現代創作的交會融合。
港務公司以「百年新海潮．蓬萊藝文趴」為主題，配合藝文展舉辦「文創市集」，1月7日進行至1 月9日，每天下午在高雄港史館周邊的水花園擺攤至晚上7點半，另有「公益市集」及街頭創意表演。
另外，1月8日、1月9日在5號碼頭海側廣場舉辦「夜間戶外碼頭電影院」，分別播映以高雄前鎮漁港為主題的《冰點》及紀錄遠洋漁船的《水路-遠洋紀行》兩部作品，見證高雄與港區的改變。
港務公司董事長李賢義指出，2015年起，港務公司啟動「公共藝術整體規劃暨設置方案」計畫，針對七大國際商港研提公共藝術執行策略，高雄港蓬萊港區作為開端，透過大型藝術創作品形塑高雄港藝術風貌，陸續建構風與鐘聲、打狗港遺跡化石、快樂小丑龍、逍遙遊打狗記憶場域、等你的地方及大港迴聲等公共藝術品。
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