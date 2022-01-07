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兩養殖場輸陸石斑魚驗出禁藥 屏縣預防性管控輔導複驗

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府在沿海枋寮、佳冬鄉設置魚病檢驗站，讓動防所水產動物獸醫師駐診，提供正確生產醫學、疾病防治觀念，並提供水質檢測服務，讓漁民、消費者安心。圖／屏東縣府提供
屏東縣府在沿海枋寮、佳冬鄉設置魚病檢驗站，讓動防所水產動物獸醫師駐診，提供正確生產醫學、疾病防治觀念，並提供水質檢測服務，讓漁民、消費者安心。圖／屏東縣府提供

大陸海關總署去年12月30日發出通報，指台灣輸往大陸活體石斑魚，檢出2種禁用藥，暫停受理台灣2家養殖場的活魚報關案。屏縣府已根據農委會漁業署指示，依「動物用藥品管理法」，由屏東縣動物防疫所預防性管控措施，並積極輔導該2家業者申請複驗，屆時將通知漁業署共同赴現場採樣，複驗合格前不得上市，未來也會列入重點查核追蹤對象，保障水產品食用安全。

縣長潘孟安說，有看到相關新聞報導，養殖者與防檢局資訊，業者說沒有出貨，那為什麼會出現名字，縣府還在查證釐清中。現階段會針對通報資料做移動管制，也會釐清該場是否有出貨。

農業處指出，目前該2家業者已遭農業委員會剔除輸大陸石斑魚養殖場登錄名單，將輔導業者依農委會漁業署所訂「輸大陸地區石斑魚養殖場登錄管理作業要點」，重新向該署提出登錄申請。

屏縣政府加強相關養殖業者用藥輔導及查察，辦理用藥管理教育訓練，並配合產地聘用水產獸醫師駐診服務，輔導養殖戶建立正確的用藥觀念。

遭點名的兩家養殖戶位在屏東縣枋寮鄉，兩人都說遭冤枉，期盼能有第三公正方重新檢視。

屏東縣 漁業署 獸醫師

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