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又遇疫情潮州春節市集投標不熱絡 特1區開出38萬8888元

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
舉辦近30年的潮州春節市集，每年都湧入大批人潮。圖／潮州鎮公所提供
舉辦近30年的潮州春節市集，每年都湧入大批人潮。圖／潮州鎮公所提供

舉辦近30年的屏東縣潮州鎮春節年街，去年受到疫情解決宣布停辦，未料今年春節前夕本土疫情升溫，今年潮州春節市集投標情況不熱絡，今天開標僅僅標出9成，特區攤位競標金額創新高，特1區再創新高，開出38萬8888元，但若對比面積來看，標價其實較去年少。

潮州春節年街市集，去年特2區不畏疫情開出25萬天價，但仍因為疫情衝擊停辦。沒想到今年競標前，又遇到疫情升溫，也讓許多攤商卻步，持觀望態度。

潮州鎮公所指出，疫情因素不可控，逛市集戴口罩不能邊走邊吃，預期飲食類攤商投標意願低，去年投標件數38件，今年僅20件，不像以往年全部標出。今年特1區雖開出38萬8888元，但其面積是合併去年的特1、特2，對比面積的標價是較去年少。今年春節市集從除夕到大年初四，一般區租金不加價，仍維持4千元。

潮州鎮公所主秘王建元說，今年未完成招標的特區，公平起見會畫成小格共計62攤位併入一般區，一般區增至425格攤位，將在11至13日開放登記、19日抽籤，讓攤商有機會以4000元租下特區地段擺攤，而若因疫情產生變數，最晚會在活動前一周告知，也會強化相關防疫措施。

今天競標，還有特別從金門飛來本島的王姓攤商，他說，連續10多年包貨櫃將生財工具海運來台擺潮州春節市集，雖然會擔憂疫情，但也期待帶來的商機。

舉辦近30年的潮州春節市集，潮州鎮公所今舉辦特區競標。記者劉星君／翻攝
舉辦近30年的潮州春節市集，潮州鎮公所今舉辦特區競標。記者劉星君／翻攝
舉辦近30年的潮州春節市集，每年都湧入大批人潮。圖／潮州鎮公所提供
舉辦近30年的潮州春節市集，每年都湧入大批人潮。圖／潮州鎮公所提供

疫情 春節 屏東縣

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