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高雄身障男遭球棒隊惡少痛毆 回想挨揍過程顫抖害怕

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市社會局副局長社會局副局長葉欣雅（左）會同無障礙之家主任陳桂英（右）探望許姓男子。圖／高市社會局提供
高雄市社會局副局長社會局副局長葉欣雅（左）會同無障礙之家主任陳桂英（右）探望許姓男子。圖／高市社會局提供

高雄市20歲許姓身障男子去年底遭「球棒隊」成員毆打成傷，雖然已經出院休養，回想當時情況仍聲音顫抖、餘悸猶存。社會局人員今天探望許男，允諾協助心理重建、法律諮詢以及找工作，另呼籲說，凡對身障者施暴可依身心障礙者權益保障法規定給予處罰，社會大眾應友善身障者。

去年12月23日深夜，許姓男子被四名惡少持球棒及長棍痛毆成傷，施虐影片曝光引發公憤，警方逮捕四人送辦。

許男目前已出院返家休養，社會局副局長葉欣雅會同無障礙之家主任陳桂英帶水果前往許家探望。雖然距離事發已經兩周，許男回憶當時情境聲音顫抖，內心傷痕未痊癒。

許媽媽說，兒子領有輕度身障證明，小時候曾高燒病危，好不容易在家人照顧下順利成長，此次受傷再度因失血過多情況危急，所幸救治後脫離險境。

社會局指出，對於此類不法案件，社會局媒合法律資源協助訴訟，並指派社工員連結未來復原之路所需資源，未來輔導許男前往身障社區作業設施工作或參加職業訓練。

身障者 社工

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