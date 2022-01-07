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鵬管處邀藝術家揮灑畫筆 作畫處將設打卡點

中央社 / 屏東縣7日電

大鵬灣國家風景區管理處今天起邀請林磐聳等8名台灣知名藝術家，前往大鵬灣及東港鎮、林邊鄉、琉球鄉等地賞遊寫生創作，藝術家們作畫地點未來將設打卡點，吸引遊客藝術巡禮。

鵬管處新聞稿表示，8名藝術家寫生的時間從1月7日至10日及1月21至24日，在大鵬灣及鄰近鄉鎮東港鎮、林邊鄉、琉球鄉等，以不同媒材創作，將自己心中的大鵬灣美景描繪出來，帶領遊客以藝術家視角來欣賞大鵬灣。

鵬管處指出，藝術名家所創作的經典作品，除可提升生活美學欣賞素養，也可創造觀光價值，除了透過藝術家畫作留下大鵬灣的美景之外，同時規劃將8名藝術家作畫位置及複刻畫作設成觀光打卡點，並製作美景足跡地圖，吸引遊客藝術巡禮。

鵬管處將搭配數位時代潮流，結合社群媒體應用IG、臉書等社群分享，以多元的行銷方式，增進觀光產業效益。

8名藝術家中的林磐聳是屏東東港鎮出生，是國家文藝獎美術類得主，另7人是台灣美術院執行長李振明、台北藝術大學美術學院前院長林章湖、台師大美術系前主任程代勒及莊連東、高雄師範大學藝術學院前院長盧明德、高師大視覺設計學系前主任李億勳、台師大美術學院前院長林俊良。

林磐聳及林章湖選擇東港豐漁橋作畫，程代勒和李振明則揮灑鵬灣大橋美景。

藝術家 大鵬灣 東港

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