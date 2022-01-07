影／疫情嚴峻金門馬是否照常舉辦？ 楊鎮浯：1月10日定案

新冠肺炎疫情近日又再度延燒，因疫情已停辦2年的金門馬拉松預定於本月15、16日登場，是否如期舉辦，備受跑友關切，金門縣長楊鎮浯今天表示，目前還是朝持續辦理的方向進行，將在下周一（10日）做最後的決定。

針對金門馬拉松賽是否如期舉行，近日不少跑友都在詢問，楊鎮浯今天表示，金門馬拉松因疫情影響已停辦2年，全台跑友都在期待今年全台灣第1場國際馬拉松在金門登場，楊鎮浯說，不到最後關頭，不會輕言放棄舉辦馬拉松。

楊鎮浯指出，目前金門馬還是朝持續辦理這個方向進行，但縣府會在下星期一做最後的決定，同時也會做好不同的預案，包括在常態情況下按照原計畫進行，與在疫情加劇的時候，如何在加強防疫的條件下持續辦理，不到最後關頭、不到不可控的疫情，我們基本上馬拉松不會輕言放棄。

國內出現桃機群聚事件，加上Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，境外移入的個案日益遽增，不少民眾也關心何時會重啟機場快篩，對此楊鎮浯表示，除非達第3級警戒，否則不會輕易重啟機場強制快篩，並會與馬祖、澎湖一致行動。

楊鎮浯指出，金門縣第1劑疫苗覆蓋率已達8成，第2劑也已近7成，除免疫環境大幅提高，防疫政策上也會以動態調整為主。隨著疫苗覆蓋率提高，重症及性命危險風險降低時，啟動快篩的條件會相對比較嚴格，因為啟動快篩涉及諸多層面的考慮，甚至是金門的整體對外都會產生影響，隨著金門縣防疫條件的提高，快篩並不會輕易地重啟。