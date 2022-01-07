輸往中國石斑魚疑藥物殘留 複驗合格前業者不得上市
中國大陸海關總署去年12月30日發出通報，指出台灣輸往中國的活體石斑魚中，檢出2種禁用藥，暫停受理2養殖場報關，屏東縣政府表示，2家業者在複驗合格前不得上市。
中國海關總署指台灣2養殖場石斑魚檢出禁藥，要加強檢疫。農委會昨天已先將這2家屏東業者取消輸銷中國的資格，並由屏東縣府採樣送驗。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，縣政府已依據漁業署今天的公文指示依「動物用藥品管理法」，由屏東縣動物防疫所進行預防性管控措施，並積極輔導2家業者申請複驗，到時將通知漁業署共同赴現場採樣。
縣府表示，2家業者在複驗合格前不得上市，未來也會列入重點查核追蹤對象，以保障國人水產品食用安全。
縣府表示，目前2家業者已遭農委會剔除輸往中國石斑魚養殖場登錄名單，將輔導業者依漁業署所訂「輸中國大陸地區石斑魚養殖場登錄管理作業要點」，重新向漁業署提出登錄申請。
縣府指出，縣府將加強相關養殖業者用藥輔導及查察，辦理用藥管理教育訓練，並配合產地聘用水產獸醫師駐診服務，輔導養殖戶建立正確用藥觀念。
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