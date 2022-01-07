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台灣省城隍廟跨海行善 捐贈救護車給金門消防局

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣省城隍廟有感於金門的救護資源不足，今天特別捐贈1輛救護車給金門縣消防局，由縣長楊鎮浯代表接受。記者蔡家蓁／攝影
台灣省城隍廟有感於金門的救護資源不足，今天特別捐贈1輛救護車給金門縣消防局，由縣長楊鎮浯代表接受。記者蔡家蓁／攝影

台灣省城隍廟長期一直與金門浯島城隍廟保持良好的交流，也參與每年農曆4月12日迎城隍的盛事。省城隍廟有感於金門離島地區的救護資源不足，今天特別捐贈1輛救護車給金門縣消防局，由縣長楊鎮浯代表接受，楊鎮浯表示，感謝省城隍廟為金門帶來的禮物，這個禮物為金門注入一股正能量。

這項救護車捐贈啟用儀式，今天在金城鎮浯島城隍廟前廣場舉辦，由楊鎮浯主持，台灣省城隍廟榮譽董事長詹鈴權、榮譽董事長廖勝煇、常務監事李志忠、嘉義城隍廟董事長葉源助、金門浯島城隍廟主委楊耀芸、總幹事張克全、消防局局長王世祿等人到場參與。

楊鎮浯致詞時表示，醫療救護資源與品質一直是離島極欲提升強化之區域，由於政府預算有限，有賴民間熱心團體與善心人士挹注資源來彌補公共服務設備的不足；此次特別感謝省城隍廟的義舉，以及金門浯島城隍廟的居中促成，造福鄉親，也期許此義行能達到拋磚引玉的效果，讓金門地區緊急救護能量持續提升。

金門縣消防局救護科表示，此次捐贈的救護車，市價大概約200多萬，幾乎目前高檔的救護配備都有， 車輛採福斯最新型T6車種，且強化車輛警示作用、救護車醫療艙器耗材置放位置及空間進行改善規劃，使救護器耗材易於擺放、收納及取用。

為了保護救護人員長期執行勤務容易造成腰部受傷的職業傷害情形，這輛車改用電動擔架床來取代傳統式擔架。因應COVID-19疫情，也特別於醫療艙新增設置紫外線滅菌燈，強化救護車感染管控，確保人員安全。

金門縣消防局救護科長蔡承裕表示，這輛救護車配有電動擔架床來取代傳統式擔架，因應COVID-19疫情，也設置紫外線滅菌燈，是很高檔的救護配備。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局救護科長蔡承裕表示，這輛救護車配有電動擔架床來取代傳統式擔架，因應COVID-19疫情，也設置紫外線滅菌燈，是很高檔的救護配備。記者蔡家蓁／攝影
台灣省城隍廟今天捐贈1輛救護車給金門縣消防局，由縣長楊鎮浯主持啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影
台灣省城隍廟今天捐贈1輛救護車給金門縣消防局，由縣長楊鎮浯主持啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影
台灣省城隍廟捐贈1輛救護車給金門縣消防局，與會人員見證合影。記者蔡家蓁／攝影
台灣省城隍廟捐贈1輛救護車給金門縣消防局，與會人員見證合影。記者蔡家蓁／攝影

城隍廟 金門 救護車

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