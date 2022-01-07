不限時間、地點 高雄美濃幸福巴士升級了

高雄市交通局今舉辦「幸福共享 美濃GO! -幸福巴士2.0」啟動儀式，市長陳其邁出席表示，高雄擁有的58條公車式小黃路線中，美濃就占了2條，希望能引入智慧交通，媒合公車小黃、復康巴士等，透過整合平台預約，提供民眾點對點的交通服務，更具機動性與便利性，目前已有111人完成預約。

交通局表示，公路總局積極與高雄市府推動高雄市偏鄉幸福小黃，截至去年底，光旗美九區及田寮區路線數就達24條，可說是全國之冠也獲當地鄉親好評，去年11月曾舉辦「幸福共享 美濃GO!」試乘體驗活動，民眾參與踴躍，在通車前就已陸續預約搭乘。

交通局說，「幸福共享 美濃GO!」由多元車輛、幸福運輸營運服務中心及在地需求通報網路組成，需求通報網路涵蓋區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等在地單位，服務範圍從學生就學、長者就醫，到民眾採買等，相關資訊可向在地需求通報點詢問。

區長鍾炳光表示，美濃幅員廣闊部分偏鄉地區如廣林、吉洋里等沒有公車客運，人口又以長者居多，外出購物、看診或轉車都非常不便，過去高雄市府與公路總局推動定時開班、定點的幸福小黃，本次啟動幸福巴士2.0的則是無路線、無班表，提前一天即可電話預約，時間更彈性，採公車收費，里幹事、里長都可協助預約。

公路總局長許鉦漳表示，偏鄉地區到市區困難，有熱心民眾會開車幫忙載鄰居下山，但長期下來被載者不好意思也增加駕駛負擔，可能被載者會幫忙付一點油錢，但這種「白牌車」行為被抓到恐被罰10萬元，2020年交通部開放個人可經營市區公車，打通偏鄉最後一哩路的微血管，期望未來全台民眾能想坐車就有車坐，達成行的正義。