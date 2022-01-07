臺灣港務公司舉辦蓬萊藝文趴 大港迴聲即將完工

臺灣港務公司以「百年新海潮．蓬萊藝文趴」為主題，今天起一連三天在高雄港史館周邊的水花園舉辦「文創市集」，並進行「蓬萊藝啟航」盛大揭幕活動，邀請了震撼人心的擂鼓陣表演、新奇而創意的小丑精靈互動秀與充滿力與美的現代舞表演為本次活動揭開序幕。現場集合了超過40家文創攤商外，港務公司也發起「公益市集」邀請大家一起捐發票、換好物、做愛心，同時還有街頭創意表演。晚間還有「夜間戶外碼頭電影院」，播映海洋相關紀錄片，而受矚目的大港迴聲將在高雄港區打造一個音樂銅鐘廣場，設計概念將工業語彙轉化為現代感的造型，並銜接最重要的元素「音樂銅鐘」，透過連結鐘聲循環不息的航海文化讓「樂聲」創造港區的新聲景，目前已經接近完工，希望讓民眾與港務公司一同展望新的一年高雄與港區的改變。

港務公司董事長李賢義表示，高雄港蓬萊港區做為公共藝術設置的開端，透過傑出藝術家的發想，共同塑造高雄港的藝術新風貌，截至目前為止已有6件公共藝術完成設置，誠摯邀請民眾高雄港史館及水花園，一起跟著高雄港迎風揚帆藝起航，見證歷史記憶與現代創作的交會。 臺灣港務公司以「百年新海潮．蓬萊藝文趴」為主題，舉辦「蓬萊藝啟航」活動，邀請新奇而創意的小丑精靈互動秀與充滿力與美的現代舞表演揭開序幕。記者劉學聖／攝影 臺灣港務公司以「百年新海潮．蓬萊藝文趴」為主題，舉辦「蓬萊藝啟航」盛大揭幕活動。記者劉學聖／攝影 臺灣港務公司以「百年新海潮．蓬萊藝文趴」為主題，舉辦「蓬萊藝啟航」活動，邀請新奇而創意的小丑精靈互動秀與充滿力與美的現代舞表演揭開序幕。記者劉學聖／攝影 臺灣港務公司以「百年新海潮．蓬萊藝文趴」為主題，舉辦「蓬萊藝啟航」盛大揭幕活動，其中受矚目的「大港迴聲」公共藝術作品即將在一月底啟用。記者劉學聖／攝影