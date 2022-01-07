金門小轎車疑爆胎高速自撞路樹 車頭全毀駕駛送醫

金門縣環島南路后湖路段今天下午發生一起交通事故，一名楊姓男子駕駛自小客車由后湖往和平社區方向行駛，疑似因爆胎後車輛自撞路樹，導致車頭近全毀，駕駛受困車內，所幸傷者經送醫後已無大礙，至於詳細肇事原因金城分局尚在釐清中。

連日來金門幾乎每天都有超過1起的車禍，今天下午13時許，一名楊姓男子駕駛自小客車由后湖往和平社區方向行駛，疑因爆胎，整輛車竟高速撞向路旁的路沿，車頭幾乎全毀。

金城分局表示，因為車輛的輪胎幾乎磨平且變形，研判是爆胎引起，撞擊力之大，讓車內的兩個安全氣囊全爆開，駕駛受傷受困車內，消防局緊急出動破壞器材車將傷者救出，所幸傷者經送醫後已無大礙。

警方現場也對駕駛人實施酒測，初步排除酒駕行為，至於詳細肇事原因金城分局尚在釐清中。