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金門小轎車疑爆胎高速自撞路樹 車頭全毀駕駛送醫

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣環島南路后湖路段今天發生一起爆胎自撞事故，駕駛重傷還吐血，警消緊急將人送醫。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環島南路后湖路段今天發生一起爆胎自撞事故，駕駛重傷還吐血，警消緊急將人送醫。記者蔡家蓁／攝影

金門環島南路后湖路段今天下午發生一起交通事故，一名楊姓男子駕駛自小客車由后湖往和平社區方向行駛，疑似因爆胎後車輛自撞路樹，導致車頭近全毀，駕駛受困車內，所幸傷者經送醫後已無大礙，至於詳細肇事原因金城分局尚在釐清中。

連日來金門幾乎每天都有超過1起的車禍，今天下午13時許，一名楊姓男子駕駛自小客車由后湖往和平社區方向行駛，疑因爆胎，整輛車竟高速撞向路旁的路沿，車頭幾乎全毀。

金城分局表示，因為車輛的輪胎幾乎磨平且變形，研判是爆胎引起，撞擊力之大，讓車內的兩個安全氣囊全爆開，駕駛受傷受困車內，消防局緊急出動破壞器材車將傷者救出，所幸傷者經送醫後已無大礙。

警方現場也對駕駛人實施酒測，初步排除酒駕行為，至於詳細肇事原因金城分局尚在釐清中。

金城分局表示，建議駕駛人經常性在開車上路前進行一般車輛檢查，針對「三油二水(三油：機油、汽油、剎車油；二水：引擎水箱水、雨刷水)以及輪胎的檢測(胎紋、胎壓、胎齡)，以提前掌握愛車各項狀況，避免交通事故發生，確保行車安全。

金門縣環島南路后湖路段今天發生一起爆胎自撞事故，車內安全氣囊爆開。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環島南路后湖路段今天發生一起爆胎自撞事故，車內安全氣囊爆開。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環島南路后湖路段今天發生一起爆胎自撞事故，車頭幾乎全毀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環島南路后湖路段今天發生一起爆胎自撞事故，車頭幾乎全毀。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環島南路后湖路段今天發生一起爆胎自撞事故，車頭毀損嚴重，成了一堆爛鐵。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環島南路后湖路段今天發生一起爆胎自撞事故，車頭毀損嚴重，成了一堆爛鐵。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環島南路后湖路段今天下午發生一起交通事故，警方到場釐清肇事原因。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環島南路后湖路段今天下午發生一起交通事故，警方到場釐清肇事原因。記者蔡家蓁／攝影

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