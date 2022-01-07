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防春節前趕工輕忽作業安全 高市府擴大勞檢

中央社 / 高雄7日電

為防春節前趕工致工安危害，高雄市政府勞工局今天起擴大實施春安督檢，針對「屋頂、鋼架、施工架」等高危險作業加強勞檢，預計至少實施監督檢查770場次、宣導10場次。

高雄市政府勞工局今天發布新聞稿表示，防範春節前夕可能因趕工導致工安危害，今天起至2月15日期間，加強勞檢力度、擴大實施春安督檢。

勞工局長周登春表示，已列管各高風險工地，鎖定「屋頂、鋼架、施工架」等高危險作業，加強督檢頻率，除要求作業雇主立即改善缺失，也將督促營造廠確實負起承攬作業安全管理責任，加強工地安全自主管理，以防範職業災害。

勞檢處長郭清吉表示，擴大實施春安專案督檢與宣導期間，將針對營造業、製造業、運輸及倉儲業及大樓外牆清洗、局限空間作業等高風險工作場所，至少實施監督檢查770場次、宣導10場次，嚴格要求業者設置安全設施、落實承攬與安全衛生管理責任，杜絕因趕工而輕忽作業安全，或使勞工超時工作導致過勞及事故風險。

勞工局表示，上午由周登春、勞動部職安署副署長李柏昌分別帶隊聯合督檢鳳山區某高樓建築工程、三民區高雄車站段工程。檢查發現2處受檢工地經查共計發現8項缺失，將依法裁罰新台幣24萬元，且其中4項缺失有發生高處墜落危險之虞，並已勒令業者部分停工進行改善。

勞工局說明，這次檢查鎖定墜落、倒塌、感電主要危害的預防，並責令工程單位應設置安全設施，落實承攬監護責任，確保安全衛生統合管理，以預防職業災害的發生。

勞工局也提醒，於春節期間，應嚴格實施門禁管控與作業許可制度，杜絕擅自施工的情形，勞工局亦會加強督檢頻率，若發現違法將從嚴裁處。

勞工局 勞檢 春節

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