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屏東在地豆油伯與勝利星村推出聯名商品「紅門大開」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東在地五十年釀造品牌「豆油伯」與勝利星村推出首波聯名商品，特別以眷村紅色大門為包裝設計，推出「紅門大開」限量禮盒。記者劉星君／攝影
屏東在地五十年釀造品牌「豆油伯」與勝利星村推出首波聯名商品，特別以眷村紅色大門為包裝設計，推出「紅門大開」限量禮盒。記者劉星君／攝影

屏東縣勝利星村文創園區已有57個品牌進駐，今年農曆春節將屆，去年進駐勝利星村，屏東在地五十年釀造品牌「豆油伯」與勝利星村推出首波聯名商品，特別以眷村紅色大門為包裝設計，推出「紅門大開」限量禮盒，縣府文化處指出，現階段還有知名品牌「乖乖」正籌辦聯名商品。

屏東勝利星村創意生活園區，位在屏東市，以日遺眷舍歷史建築打造，縣府文化處透過招商活化，現有57個品牌進駐，為了凸顯眷村文化，文化處鼓勵業者申請推出與勝利星村聯名的文創商品。

勝利星村首個聯名商品，就是來自屏東在地品牌豆油伯設計，推出的「紅門大開」，有著濃濃的眷村風格。

豆油伯行銷企劃部經理朱珮甄說，「紅門大開」禮盒設計以眷村紅色大門為主視覺，從馬賽克磁磚到代表著傳統釀造醬油的醬缸，禮盒中能見到台灣五零年代多數人的生活記憶，除可作為新年賀禮外，也傳遞台灣的特有文化脈絡，適合送給久未見面朋友，也適合送給外國朋友，一起感受台灣的過年節慶氣氛．

朱珮甄說，禮盒包括，豆油伯長銷經典款缸底醬油，適用於全方位料理使用，年節滷製家鄉料理的最佳夥伴，還有西班牙頂級橄欖油調製的和風油醋醬，與馬賽克防水杯墊、手作小醬缸，禮盒並用豆油伯獨特風格的茄芷袋包裝，限量500組，原價1380元，1月25日之前購買75折，每組1035元。

文化處指出，勝利星村進駐品牌業者，與勝利星村推出聯名商品，達到加乘效果，也讓大家更認識勝利星村的內涵。

屏東在地五十年釀造品牌「豆油伯」與勝利星村推出首波聯名商品，特別以眷村紅色大門為包裝設計，推出「紅門大開」限量禮盒。記者劉星君／攝影
屏東在地五十年釀造品牌「豆油伯」與勝利星村推出首波聯名商品，特別以眷村紅色大門為包裝設計，推出「紅門大開」限量禮盒。記者劉星君／攝影

品牌 屏東縣 眷村

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