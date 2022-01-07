台灣省城隍廟贈救護車 金門消防添生力軍
位於台北市的台灣省城隍廟今天捐贈救護車給金門縣消防局，廟方因疫情影響，救護車「遲到」2年致歉；縣府感謝為金門救護增添新血，是對疫期在第一線承擔風險夥伴的肯定。
捐贈儀式在金門縣金城鎮浯島城隍廟埕舉行，由台灣省城隍廟榮譽董事長詹鈴權交付救護車鑰匙及模型，縣長楊鎮浯代表接受。隨後楊鎮浯登上駕駛座，啟動鳴笛，象徵救護車正式加入金門救護行列。
身為全國城隍廟聯誼會創辦人的詹鈴權表示，全台各地城隍廟人員情誼深厚，哪裡有需要，就去哪裡幫忙，發揮城隍精神；但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，這輛救護車「遲到」了2年，他特別致歉。
楊鎮浯感謝台灣省城隍廟捐贈救護車的義舉，在防疫期間收到這分心意更顯珍貴。楊鎮浯並希望停辦2年的金門迎城隍能在疫情可控的情況下，恢復辦理，到時再邀請各地城隍廟共襄盛舉。
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