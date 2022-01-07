屏東縣連續20年送雞湯給獨老 1週內將送3283份

今年是屏東縣獨居老人雞湯送暖活動第20週年，縣長潘孟安今天騎腳踏車親自贈送今年第1份關懷雞湯給獨居長輩，潘孟安表示，1週內將把3283份雞湯配送到長輩手中。

屏東縣政府與屏東基督教醫院合辦的「雞湯送暖天使傳愛」活動，今天由縣長潘孟安及屏基院長林連豐擔任志工，騎腳踏車將雞湯送到屏東市信義路94歲的劉旺家，劉旺特地穿上旗袍迎接。

知道劉旺是香港人，潘孟安用幾句粵語問候，親自餵劉旺喝雞湯，劉旺向潘孟安反映，她的中低收入戶老人生活津貼今年被通知減少；社會處人員解釋是因為她女兒收入增加，社會處人員表示，會協助劉旺再申覆評估。

潘孟安表示，不只是送雞湯，更要為長輩和居住環境大健檢，社會處整合各局處推出屏安關懷服務，由社工定期訪視，陪長輩聊天，才會知道長輩遇到的問題或身心理狀況，從生活輔具、消防住警器、安全坡道以及緊急救援系統等全面檢視，評估個案的需求媒合資源陪伴長輩。

潘孟安謝謝屏基連續20年的暖心雞湯，他說，縣府多年前擴大搭平台和社會各界合作，匯集更多愛心，讓超商、郵局加入送雞湯行列，讓近3300名獨居長輩們的雞湯1週就能送到家。

林連豐表示，經由募款，屏基從100份雞湯開始送，到今年為止已經送出3萬2063份雞湯，回顧這20年，發送對象從屏東市獨居長者擴及到全縣，長者從75歲喝到95高齡。

林連豐說，雞湯的烹製從委託屏基廚房到外燴總舖師變成食品工廠統一生產；送雞湯的人力也擴大動員數百名各鄉鎮志工及屏東郵局郵務士。

林連豐說，要成就這樁美事，絕不能缺少眾多愛心企業及小額捐款人的支持，經費需求從5萬成長到187萬，所幸這3年在屏東縣政府的協助下，每年都得以收支平衡。