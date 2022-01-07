快訊

第三劑疫苗間隔縮短12周 怎麼預約、選啥廠牌？整理8大QA報你知

桃機染疫事件最新11處確診足跡曝光 桃園首見百貨公司上榜

人權海報展開幕 陳其邁：提醒人權不是天上掉下來

中央社 / 高雄7日電

高雄市長陳其邁今偕監察院長陳菊參觀「跨越國界的人權火炬」海報展。他表示，海報展帶大家回憶人權不是天上掉下來，而是一步步團結並行，才能讓台灣人民在自由民主土壤奔放。

國際特赦組織台灣分會與國家人權委員會今天在高雄捷運美麗島站共同舉辦「跨越國界的人權火炬」海報展，陳其邁偕監察院長、國家人權委員會主委陳菊出席參觀。

陳其邁致詞表示，因為前市長陳菊的帶領才能在高雄設立人權委員會，推動各項運動與落實保障人權。在追求人權道路上有無比堅強勇氣與步伐。這次海報聯展也帶大家回憶人權不是從天上掉下來，而是一步一步團結並行，才能保障人權，讓每一個台灣人民都能在自由民主的土壤上盡情奔放。

陳其邁指出，國際特赦組織長年關心台灣人權發展，在台灣民主運動最困難時給予最堅定支持、最大力協助，相信以台灣過去累積經驗，從過去接受援助的輸入國，現在也能作為以人權為價值的輸出國，把台灣經驗與其他國家分享，更積極落實作為地球公民的責任。「人權作為一個普世價值，也是高雄城市價值」。

「跨越國界的人權火炬」海報展即日起至2月6日在高雄捷運美麗島站展出，海報以人權為主題，一共展出72幅海報，內容包括「寫信馬拉松」個案、藝術家創作反對性別暴力的倡議作品、國際特赦組織60週年藝術家創作，以及與美麗島事件相關的珍貴歷史文件照片。

人權 國際特赦組織 陳其邁

延伸閱讀

憂國內疫情 陳其邁：高雄啟動第1波醫院加嚴管制

高雄啟動醫院及防疫旅館加嚴措施 老人健檢明起暫停

高雄酒駕害1死3傷今告別式 范母拿陳情書提3點訴求

年關將近慎防趕工釀意外 陳其邁要求加強勞檢力道

相關新聞

影／中油林園廠火光灼傷工人 民代轟連基本功都做不好

高雄市中油林園廠昨日下午至晚上陸續冒出火光，屏東東港、新園、鹽埔一帶居民都能看見，網友戲稱「林園中油點燃聖火」、「光明燈...

高捷延伸林園 石化業反對中油林園廠站採高架設計

行政院核准高捷「小港林園線」延伸路線可行性研究報告，高雄捷運工程局舉辦林園地方公聽會，台灣石油工會成員憂心RL7站址（中...

潮州春節市集 最大攤位競標金上看50萬元

具30年歷史的屏東縣潮州春節市集是台灣少見「日夜不打烊」的夜市型年街，去年受疫情影響停辦，今年將從農曆除夕上午8點展開，...

電動自行車 警盼中央掛牌納管

4000台電動車和電動自行車共享運具，近日街頭常見不少年輕人未戴安全帽騎電動自行車，與汽機車並行，險象環生，法規規定騎電...

衛武營Eclipse月食裝置 夜發光像火圈

高雄衛武營都會公園占地寬廣、老樹眾多，為迎接2022台灣燈會，上月起陸續展出大型藝術作品。其中「Eclipse月食」利用...

高雄站西路違停 16日起開罰

高雄火車站正進行改建工程，車站兩側規畫公車停靠站、汽機車臨停區和計程車招呼站，不少民眾為圖方便，直接在人行道旁紅線臨停，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。