快訊

第三劑疫苗間隔縮短12周 怎麼預約、選啥廠牌？整理8大QA報你知

桃機染疫事件最新11處確診足跡曝光 桃園首見百貨公司上榜

國內疫情升溫 楊鎮浯：金門機場不輕易重啟快篩

中央社 / 金門縣7日電

國內出現桃機群聚事件，金門縣長楊鎮浯今天說，除非達第3級警戒，否則不會輕易重啟機場強制快篩，並會與馬祖、澎湖一致行動；對於將登場的2022金門馬拉松，不會輕言停辦。

國外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，國內出現桃園機場群聚事件，楊鎮浯今天在出席捐贈救護車啟用典禮後，接受記者聯訪時表示，金門縣第1劑疫苗覆蓋率已達8成，第2劑也已近7成，除免疫環境大幅提高，防疫政策上也會以動態調整為主。

楊鎮浯說，隨著疫苗覆蓋率提高，重症及性命危險風險降低時，啟動快篩的條件會相對比較嚴格，因為啟動快篩涉及諸多層面的考慮，甚至是金門的整體對外都會產生影響，隨著金門縣防疫條件的提高，快篩並不會輕易地重啟。

他指出，中央流行疫情指揮中心若提高疫情警戒到第3級時，才是啟動強制機場快篩的基本條件；而且金門也會與馬祖（連江）、澎湖一起討論，盡量取得一致步驟，讓3縣市有相同的依循標準。

金門航空站於民國110年5月26日設置篩檢站，入境金門者須接受快篩；隨著疫情緩解，去年10月1日放寬完整接種2劑疫苗者達14天且入境無症狀旅客免快篩，去年10月5日再放寬為接種1劑疫苗者無須快篩，更進而於去年10月14日撤除快篩站。

對於因疫情停辦2年的金門馬拉松預定於15、16日登場，楊鎮浯表示，目前還是朝持續辦理的方向進行，縣府也做好不同準備方案，包含在常態情況下按照原計畫進行，或疫情加劇時如何在加強防疫條件下持續辦理。

楊鎮浯說，不到最後關頭，不會輕言放棄舉辦馬拉松，畢竟馬拉松已停辦2年，全台跑友都在期待今年全台灣第1場國際馬拉松在金門登場。

金門 快篩 疫情

延伸閱讀

金門縣長藍軍內戰 楊鎮浯支持度29.5%領先陳玉珍16.4%

影／陳玉珍表態參選金門縣長 楊鎮浯忙防疫不隨起舞

爭取金門縣長提名 陳玉珍：參選機率6成

選金門縣長機率六成！陳玉珍籲黨協調、民調或開放參選

相關新聞

影／中油林園廠火光灼傷工人 民代轟連基本功都做不好

高雄市中油林園廠昨日下午至晚上陸續冒出火光，屏東東港、新園、鹽埔一帶居民都能看見，網友戲稱「林園中油點燃聖火」、「光明燈...

高捷延伸林園 石化業反對中油林園廠站採高架設計

行政院核准高捷「小港林園線」延伸路線可行性研究報告，高雄捷運工程局舉辦林園地方公聽會，台灣石油工會成員憂心RL7站址（中...

潮州春節市集 最大攤位競標金上看50萬元

具30年歷史的屏東縣潮州春節市集是台灣少見「日夜不打烊」的夜市型年街，去年受疫情影響停辦，今年將從農曆除夕上午8點展開，...

電動自行車 警盼中央掛牌納管

4000台電動車和電動自行車共享運具，近日街頭常見不少年輕人未戴安全帽騎電動自行車，與汽機車並行，險象環生，法規規定騎電...

衛武營Eclipse月食裝置 夜發光像火圈

高雄衛武營都會公園占地寬廣、老樹眾多，為迎接2022台灣燈會，上月起陸續展出大型藝術作品。其中「Eclipse月食」利用...

高雄站西路違停 16日起開罰

高雄火車站正進行改建工程，車站兩側規畫公車停靠站、汽機車臨停區和計程車招呼站，不少民眾為圖方便，直接在人行道旁紅線臨停，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。