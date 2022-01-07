高捷延伸林園 石化業反對中油林園廠站採高架設計

行政院核准高捷「小港林園線」延伸路線可行性研究報告，高雄捷運工程局舉辦林園地方公聽會，台灣石油工會成員憂心RL7站址（中油林園廠）距離中油、台氯與長春化工廠僅50公尺，高架設計有安全疑慮，盼站址地下化。捷運局表示，此站已配合中油西移300公尺，另涉屏東延伸線跨溪設計問題，持續協商取得共識。

高市副市長林欽榮昨晚在林園主持綜合規畫公聽會，他表示，小港延伸林園線力拚今年底動工、2030年前通車，小港林園線總長約12公里，預計設置7座車站，前面6站全地下化，唯獨最後一站RL7採用高架，總經費533億元；沿線行經臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區，年產值合計超過1.24兆元。

議員邱于軒建議，應在最大站體 RL6附近興建綜合運動中心和社會住宅，運動中心經費比照小港運動中心由國營事業全額補助。議員黃天煌要求施工期交通要有配套措施，另名議員王耀裕期盼通車時間可以再縮短1至2年。

RL7是唯一一座採用高架設計的站址，石化業憂心不利鄰近石化廠作業安全，不少員工出席公聽會。台灣石油工會第一分會常務理事吳明發說，此站距離台氯、長春兩廠的設備中心只有50公尺，附近是林園工業區，若採高架對於工廠設備或車輛出入產生安全疑慮，盼站址同樣地下化，在地底石化管線的更下層採潛盾施工。

林欽榮說，行政院將最後一站設計高架化是要給屏東一個機會，以利高雄捷運未來延伸屏東，否則屏東縣府恐怕負擔不起地下化的高額工程費；石油是重要產業，會在尊重安全下進一步協商。