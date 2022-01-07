聽新聞
test
0:00 / 0:00
高捷延伸林園 石化業反對中油林園廠站採高架設計
行政院核准高捷「小港林園線」延伸路線可行性研究報告，高雄捷運工程局舉辦林園地方公聽會，台灣石油工會成員憂心RL7站址（中油林園廠）距離中油、台氯與長春化工廠僅50公尺，高架設計有安全疑慮，盼站址地下化。捷運局表示，此站已配合中油西移300公尺，另涉屏東延伸線跨溪設計問題，持續協商取得共識。
高市副市長林欽榮昨晚在林園主持綜合規畫公聽會，他表示，小港延伸林園線力拚今年底動工、2030年前通車，小港林園線總長約12公里，預計設置7座車站，前面6站全地下化，唯獨最後一站RL7採用高架，總經費533億元；沿線行經臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區，年產值合計超過1.24兆元。
議員邱于軒建議，應在最大站體 RL6附近興建綜合運動中心和社會住宅，運動中心經費比照小港運動中心由國營事業全額補助。議員黃天煌要求施工期交通要有配套措施，另名議員王耀裕期盼通車時間可以再縮短1至2年。
RL7是唯一一座採用高架設計的站址，石化業憂心不利鄰近石化廠作業安全，不少員工出席公聽會。台灣石油工會第一分會常務理事吳明發說，此站距離台氯、長春兩廠的設備中心只有50公尺，附近是林園工業區，若採高架對於工廠設備或車輛出入產生安全疑慮，盼站址同樣地下化，在地底石化管線的更下層採潛盾施工。
林欽榮說，行政院將最後一站設計高架化是要給屏東一個機會，以利高雄捷運未來延伸屏東，否則屏東縣府恐怕負擔不起地下化的高額工程費；石油是重要產業，會在尊重安全下進一步協商。
捷運局進一步解釋，若小港林園線最後一站採地下設計，將來雙園大橋3公里跨溪路線須比照辦理，成本約增加150億元，地方政府負擔相對增加，現行設計已配合中油西移300公尺，會要求顧問公司在安全考量下研議可行性方案，進一步與石化業者溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言