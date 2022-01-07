雞湯送暖20年 潘孟安：打開獨居長輩心房

屏東縣府與屏東基督教醫院辦理的「雞湯送暖天使傳愛」，今年邁入第20年，今起在縣長潘孟安帶領下，將展開為期5天的雞湯送暖給屏東縣3283戶獨居長者配送雞湯到府。

屏基指出，傳統過年團圓總會準備澎湃豐盛的佳餚，但對獨居的長者來說，一個人的晚餐總是寂寞孤單的，也沒有動力準備年菜，屏基在2003年發起「雞湯送暖天使傳愛」，希望在農曆年前藉由一碗熱呼呼的雞湯溫暖長者的胃與心。

屏基指出，從100份雞湯開始，到今年為止已經送出3萬2063份雞湯。回顧這20年，發送對象從屏東市獨居長者擴及全屏東縣，不管是住霧台、高樹還是琉球、滿州，有長者從75歲喝到95高齡；雞湯的烹製從委託屏基廚房到外燴總舖師變成食品工廠統一生產；送雞湯的人力也擴大動員數百名各鄉鎮志工及屏東郵局郵務士，過程中，曾發生物流車半路拋錨需緊急調度；也曾發現長者臥床不起給予緊急救援，還曾用騎單車的方式送雞湯到恆春，所有的痠痛疲累，都被長者的笑容及一句「謝謝」撫慰。經費需求從5萬成長到187萬，所幸這三年在屏東縣政府的協助下，每年都得以收支平衡。

今年雞湯送暖活動從7日開始，雞湯宅配車隊在縣長潘孟安、屏基院長林連豐、屏東縣社會處長劉美淑等人的率領下，從屏東縣政府出發，預計在五天內完成全縣雞湯配送。

縣長潘孟安與屏基院長林連豐騎著單車一起走訪屏東市94歲的劉旺阿嬤，她年輕時隻身一人從香港來台，在先生過世後一個人生活，孩子都已經成家在外，難以分身照料阿嬤。

劉旺阿嬤今天ㄧ見到縣長潘孟安，隨即反應她的中低收入戶老人生活津貼從今年起從每月7759元，突然降為3879元，相當不能接受。

社會處指出，縣府每年都會針對低收、中低收的資格全面清查，阿嬤的女兒收入今年有增加，才會調降，會再協助阿嬤申覆。