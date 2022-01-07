雞湯送暖20年 潘孟安：打開獨居長輩心房
屏東縣府與屏東基督教醫院辦理的「雞湯送暖天使傳愛」，今年邁入第20年，今起在縣長潘孟安帶領下，將展開為期5天的雞湯送暖給屏東縣3283戶獨居長者配送雞湯到府。
屏基指出，傳統過年團圓總會準備澎湃豐盛的佳餚，但對獨居的長者來說，一個人的晚餐總是寂寞孤單的，也沒有動力準備年菜，屏基在2003年發起「雞湯送暖天使傳愛」，希望在農曆年前藉由一碗熱呼呼的雞湯溫暖長者的胃與心。
屏基指出，從100份雞湯開始，到今年為止已經送出3萬2063份雞湯。回顧這20年，發送對象從屏東市獨居長者擴及全屏東縣，不管是住霧台、高樹還是琉球、滿州，有長者從75歲喝到95高齡；雞湯的烹製從委託屏基廚房到外燴總舖師變成食品工廠統一生產；送雞湯的人力也擴大動員數百名各鄉鎮志工及屏東郵局郵務士，過程中，曾發生物流車半路拋錨需緊急調度；也曾發現長者臥床不起給予緊急救援，還曾用騎單車的方式送雞湯到恆春，所有的痠痛疲累，都被長者的笑容及一句「謝謝」撫慰。經費需求從5萬成長到187萬，所幸這三年在屏東縣政府的協助下，每年都得以收支平衡。
今年雞湯送暖活動從7日開始，雞湯宅配車隊在縣長潘孟安、屏基院長林連豐、屏東縣社會處長劉美淑等人的率領下，從屏東縣政府出發，預計在五天內完成全縣雞湯配送。
縣長潘孟安與屏基院長林連豐騎著單車一起走訪屏東市94歲的劉旺阿嬤，她年輕時隻身一人從香港來台，在先生過世後一個人生活，孩子都已經成家在外，難以分身照料阿嬤。
劉旺阿嬤今天ㄧ見到縣長潘孟安，隨即反應她的中低收入戶老人生活津貼從今年起從每月7759元，突然降為3879元，相當不能接受。
社會處指出，縣府每年都會針對低收、中低收的資格全面清查，阿嬤的女兒收入今年有增加，才會調降，會再協助阿嬤申覆。
屏基院長林連豐說，雞湯送暖活動能夠連辦20年，感謝參與活動的所有機構團體志工以及認捐雞湯的捐助者一起成就美事；尤其志工帶著雞湯探訪獨居老人，走進長者的家，看看長者的吃食與環境，問候關心他的生活，更是安居屏東的美麗風景。
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