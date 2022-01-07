影／中油林園廠火光灼傷工人 民代轟連基本功都做不好

高雄市中油林園廠昨日下午至晚上陸續冒出火光，屏東東港、新園、鹽埔一帶居民都能看見，網友戲稱「林園中油點燃聖火」、「光明燈」。議員邱于軒砲轟說，居民安全是第一考量，中油該把基本工做好，不應該本末倒置。市府環保局指出，中油因乙烯管線洩漏維修，搭架作業因火花造成一名工人燒燙傷，另因燃燒不完全產生粒狀污染物，將依空污法開罰。

中油林園廠昨天下午至晚間出現火光，有居民感受住家玻璃震動。市府環保局調查指出，中油林園廠執行開車程序，為使壓縮機運轉順利，會先行預轉壓縮機，因起動運轉不順，須將管內乙烯排入燃燒塔；搭架作業因火花造成1名工人燒燙傷，另因燃燒不完全產生粒狀污染物，將依空汙法裁處10萬至500萬元，確切將依裁法基準表計算後裁處。

國民黨議員邱于軒指出，她在下午起陸續接獲居民通報，林園、大寮居民有眼睛的人都能看見「聖火」、「光明燈」，一直到晚間9點半還在燒，她受不了跑去中油抗議，距離上次議會公安小組會勘沒多久又發生狀況，感到無言。