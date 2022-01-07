聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中油林園廠火光灼傷工人 民代轟連基本功都做不好
高雄市中油林園廠昨日下午至晚上陸續冒出火光，屏東東港、新園、鹽埔一帶居民都能看見，網友戲稱「林園中油點燃聖火」、「光明燈」。議員邱于軒砲轟說，居民安全是第一考量，中油該把基本工做好，不應該本末倒置。市府環保局指出，中油因乙烯管線洩漏維修，搭架作業因火花造成一名工人燒燙傷，另因燃燒不完全產生粒狀污染物，將依空污法開罰。
中油林園廠昨天下午至晚間出現火光，有居民感受住家玻璃震動。市府環保局調查指出，中油林園廠執行開車程序，為使壓縮機運轉順利，會先行預轉壓縮機，因起動運轉不順，須將管內乙烯排入燃燒塔；搭架作業因火花造成1名工人燒燙傷，另因燃燒不完全產生粒狀污染物，將依空汙法裁處10萬至500萬元，確切將依裁法基準表計算後裁處。
國民黨議員邱于軒指出，她在下午起陸續接獲居民通報，林園、大寮居民有眼睛的人都能看見「聖火」、「光明燈」，一直到晚間9點半還在燒，她受不了跑去中油抗議，距離上次議會公安小組會勘沒多久又發生狀況，感到無言。
邱于軒說，感謝中油回饋地方，中油要賺錢但要把基本的公安先做好，基本功不做好讓居民生活品質受影響，豈不是本末倒置？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言