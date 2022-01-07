快訊

欠20萬法事費用 高雄男被毆打致死坐公園椅上斷氣

鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中油林園廠火光灼傷工人 民代轟連基本功都做不好

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高市議員邱于軒說，工廠放「聖火」、點光明燈難道已經變成林園人的日常。圖／取自邱于軒臉書
高市議員邱于軒說，工廠放「聖火」、點光明燈難道已經變成林園人的日常。圖／取自邱于軒臉書

高雄市中油林園廠昨日下午至晚上陸續冒出火光，屏東東港、新園、鹽埔一帶居民都能看見，網友戲稱「林園中油點燃聖火」、「光明燈」。議員邱于軒砲轟說，居民安全是第一考量，中油該把基本工做好，不應該本末倒置。市府環保局指出，中油因乙烯管線洩漏維修，搭架作業因火花造成一名工人燒燙傷，另因燃燒不完全產生粒狀污染物，將依空污法開罰。

中油林園廠昨天下午至晚間出現火光，有居民感受住家玻璃震動。市府環保局調查指出，中油林園廠執行開車程序，為使壓縮機運轉順利，會先行預轉壓縮機，因起動運轉不順，須將管內乙烯排入燃燒塔；搭架作業因火花造成1名工人燒燙傷，另因燃燒不完全產生粒狀污染物，將依空汙法裁處10萬至500萬元，確切將依裁法基準表計算後裁處。

國民黨議員邱于軒指出，她在下午起陸續接獲居民通報，林園、大寮居民有眼睛的人都能看見「聖火」、「光明燈」，一直到晚間9點半還在燒，她受不了跑去中油抗議，距離上次議會公安小組會勘沒多久又發生狀況，感到無言。

邱于軒說，感謝中油回饋地方，中油要賺錢但要把基本的公安先做好，基本功不做好讓居民生活品質受影響，豈不是本末倒置？

中油林園廠發生工安意外造成一人灼傷，另因燃燒不完全產生粒狀污染物，將依空汙法裁處10萬至500萬元。圖／高市環保局提供
中油林園廠發生工安意外造成一人灼傷，另因燃燒不完全產生粒狀污染物，將依空汙法裁處10萬至500萬元。圖／高市環保局提供

中油 公安 聖火

延伸閱讀

邱于軒揭虐童反遭幼教界罵「作秀」怒告6團體結果出爐

陳致中、黃捷等10人評鑑優質議員、6人列觀察名單

大寮水溝出現黏稠油汙、紫色汙泥　議員：看了讓人反胃

義消被爆動員參加公投宣講 高市府斥：惡意抹黑

相關新聞

影／中油林園廠火光灼傷工人 民代轟連基本功都做不好

高雄市中油林園廠昨日下午至晚上陸續冒出火光，屏東東港、新園、鹽埔一帶居民都能看見，網友戲稱「林園中油點燃聖火」、「光明燈...

潮州春節市集 最大攤位競標金上看50萬元

具30年歷史的屏東縣潮州春節市集是台灣少見「日夜不打烊」的夜市型年街，去年受疫情影響停辦，今年將從農曆除夕上午8點展開，...

電動自行車 警盼中央掛牌納管

4000台電動車和電動自行車共享運具，近日街頭常見不少年輕人未戴安全帽騎電動自行車，與汽機車並行，險象環生，法規規定騎電...

衛武營Eclipse月食裝置 夜發光像火圈

高雄衛武營都會公園占地寬廣、老樹眾多，為迎接2022台灣燈會，上月起陸續展出大型藝術作品。其中「Eclipse月食」利用...

高雄站西路違停 16日起開罰

高雄火車站正進行改建工程，車站兩側規畫公車停靠站、汽機車臨停區和計程車招呼站，不少民眾為圖方便，直接在人行道旁紅線臨停，...

年關將近慎防趕工釀意外 陳其邁要求加強勞檢力道

年關將近，高雄市長陳其邁近日在市政會議指示要求春節前加強勞檢，高雄市勞工局即日起鎖定營造業、製造業、運輸及倉儲業及大樓外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。