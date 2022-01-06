年關將近慎防趕工釀意外 陳其邁要求加強勞檢力道

年關將近，高雄市長陳其邁近日在市政會議指示要求春節前加強勞檢，高雄市勞工局即日起鎖定營造業、製造業、運輸及倉儲業及大樓外牆清洗、局限空間作業等高風險工作場所，擴大實施春安專案督檢與宣導工作，督促事業單位務必做好各項安全措施落實職安，避免因趕工發生意外。

勞工局長周登春指出，春節前夕是各行各業忙碌高峰期，事業單位多在年前趕工、歲修，拉高職災風險，勞工局針對墜落、物體倒塌崩塌、物體飛落、感電、缺氧、火災爆炸、捲夾及被撞等主要危害，將加強督檢頻率及從嚴查處違規，也辦理各項宣導、輔導措施，協助企業及勞工共同強化工安自護、互護、監護作為。

高雄市勞檢處長郭清吉表示，擴大實施春安督檢期間，將強力監督業者落實工作場所各項安全措施與防災機制，呼籲勿因趕工而輕忽作業安全，或讓勞工超時工作導致過勞及事故風險，各工程工地及工作場所在春節期間要嚴格實施門禁管控與作業許可制度，適當指派人員輪值，做好自主防災檢核，確保製程中機械設備作業及人員安全，降低肇災風險。