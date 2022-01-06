金酒與天福合約遭議員質疑不合理 洪允典：將督促修改

金門酒廠在2019年6月與天福集團簽訂合作協議，將透過天福在大陸的通路販售金酒產品，但合作內容多次被金門縣議會質疑不合理，議長洪允典今天率多位議員實地前往金酒寧山庫視察天福酒品的庫存現況，及相關酒品包材儲存，議員質疑合約未規定每年採購量，也沒收保管費，實在不合理，將督促修改合約。

金門縣議會第7屆第18次臨時會今天開議，洪允典率議員李應文、王碧珍、陳志龍與秘書長翁自保等主管前往金酒公司視察，包括縣府財政處長孫國智、金酒董事長黃怡凱、總經理楊駕人、金酒廈門公司總經理曾資文等人都在場陪同。

洪允典表示，金酒與天福的合約訂的太寬鬆，「有點吃定我們」，目前天福儲存在金酒倉庫的酒有5萬多瓶，廈門分公司的倉庫也有2千多瓶，天福不提貨，竟然也沒有違約問題，他質疑，當初一開始簽約，他就要求金酒公司把相關合約送到議會來，至今未送；當初的高層現在都已離職，無法追究，議會只能在預算上盡力把關，幫鄉親看好荷包。

李應文則質問，一般民眾的家戶配酒未領，若存在金酒，都需支付倉儲費用，為何天福不用付，明顯不公平。他也質疑，金酒在大陸銷售酒品應有區隔性，如果酒品沒不一樣，就會浪費資源。李應文認為，天福屯貨讓金酒成本壓力變高，合約也不修改，存在很多疑慮，希望讓金酒與天福合約起死回生，才能打開市場。

議員陳志龍點出，金酒規定經銷商、代理商每年都有一定的採購量，但天福卻沒有，合約本身存在很多瑕疵，加上有秘密條款，內情如何，沒人知道；他說，會等議會開會，大家研議怎麼做，他強調，若能重新簽訂合約，對金酒是有幫助。

曾資文說明，金酒倉儲的天福酒品，是在疫情發生前的備貨，天福未下訂單，未有違背合約的情況；常態性的酒品是有計畫性儲存，不會收取倉儲費；至於天福合約未送議會，孫國智指出，當中涉及合約保密條款規定。

曾資文表示，金酒跟天福在契約上是伙伴關係，會盡力與天福在既有合約規範下，把這些酒品銷售出去。同時，他強調目前仍依照合約再走，並協助培訓天福店長做酒品品鑑會，讓更多人喜歡這些酒品，以增加銷售量。

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