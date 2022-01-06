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超跑媽帶腦麻兒征戰169場路跑 陳其邁贈平板
「超跑媽媽」陳嘉齡常推著輪椅上的兒子參加大小馬拉松賽事，母子二人形影不離跑遍全台灣。去年5月，高雄市長陳其邁曾親自去住家慰訪，今日更邀請陳嘉齡母子到市府參觀，陳其邁贈送iPad 平板，盼「超跑媽媽」增進繪畫技能，創作更多動人作品。
陳嘉齡養育重度腦性麻痺兒小比，兩人3年多來共征戰169場路跑賽事，慈母光輝感動無數跑友。陳嘉齡帶著兒子透過路跑欣賞各地風景，曾榮獲 110年全國十大傑出愛心媽媽的「慈暉獎」，平日以畫筆紀錄小比生活點滴。
為迎接小比母子到來，市長陳其邁準備一台iPad 平板與限量版搜救犬娃娃當見面禮，陳嘉齡也帶著一幅栩栩如生的陳其邁畫像來訪，雙方互贈禮物後，陳其邁帶著母子二人參觀市長室，場面溫馨。
社會局指出，高市身障社區式日間作業據點數量全國第一，另建置居家式照顧、長照居家服務、居住支持訓練、臨短托照顧和家庭托顧服務等項目，持續提供身障朋友更多福利服務。
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