高壓電纜故障 高市289戶無預警停電近1小時
高雄市苓雅、新興區部分區域下午4時許無預警停電近1小時，包含高雄市政府四維行政中心在內，共289戶停電。台電表示，經查原因是高壓電纜故障，導致斷路器開關跳脫停電。
高市府四維行政中心下午4時許突然停電，許多市府人員和洽公民眾被突如其來的停電嚇到，桌上型電腦也瞬間關機，無法使用。
停電後，市府啟動緊急供電設備，提供電梯等重要設備電力維持正常運作，因此電梯未發生人員受困情形。不過，市府為減少緊急供電設備負荷，一度控管停用部分電梯。
台灣電力公司高雄區營業處對中央社記者表示，下午4時8分，苓雅區四維四路、新興區忠孝一路一帶，包含四維行政中心、復華中學、國稅局等機關學校在內，共289戶停電。
台電高雄區營業處指出，獲報後立即派員搶修，經查是高壓電纜故障，電流變大，為保護饋線等設備，斷路器開關跳脫，導致停電，下午4時58分修復故障後復電。
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