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危老建築重建優惠多 屏東縣累計核准14案

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
危老條例申請流程較都市更新簡單快速，並享有容積獎勵、減免賦稅等多種優惠，屏東縣至去年申請重建並核准通過有14件。圖／屏東縣政府提供
危老條例申請流程較都市更新簡單快速，並享有容積獎勵、減免賦稅等多種優惠，屏東縣至去年申請重建並核准通過有14件。圖／屏東縣政府提供

內政部106年5月施行「都市危險及老舊建築物加速重建條例」以來，屏東縣政府配合訂定作業要點，宣導將危險或耐震能力不足的老舊建物拆除重建，提升居住安全與都市更新；危老條例申請流程較都市更新簡單快速，並享有容積獎勵、減免賦稅等多重優惠，至去年申請重建並核准通過有14件。

縣府城鄉發展處說，若建物在都市計畫土地內，非具保存意義的歷史建築，符合危險需強制拆除定義的合法房屋，或屋齡超過30年以上，耐震評估未達標準，且無電梯，或有電梯但結構詳評後改善不具效益者，即符合危老重建資格，需全體所有權人同意；危老重建與都更計畫不同的是速度及效率，在面積大小、重建門檻和申請流程，比都更簡單快速又省錢，並享有多元獎勵，但影響重建意願的關鍵也在資金。

縣府107年1月訂定「屏東縣政府受理都市危險及老舊建築物加速重建計畫作業要點」受理民眾申請， 同時成立輔導團協助政策宣導、法令諮詢、結構評估申請、重建計畫申請等作業，成效逐漸顯現，109年及110年各有7件核准案件，另有5件申請中，後續也將提送審查與核准，目前核准通過的14件中，8件集中於屏東市區，依序為東港鎮、潮州鎮及新園鄉，有9件申請容積獎勵，最高核准額度為26%，其中包含非單一住戶的集合式住宅大樓。

城鄉發展處都市計畫科長張宛婷說，依危老條例申請重建在容積獎勵外，還有稅賦減免、信用保證及資金補助等配套，符合危老重建資格者，最高享有基準容積1.3倍或原建築容積1.15倍的獎勵，如在111年5月11日前申請，有額外加碼6％時程容積獎勵；重建期間還可享有地價稅全免，重建完成後再給予地價稅及房屋稅減半優惠2年，若所有權人於2年期間未移轉，房屋稅還可持續減半徵收10年；經費補助部分，還可申請結構安全性能初步評估費補助每棟1萬2000元至1萬5000元，和撰寫重建計畫書費用補助5萬5000元等。

她提醒，由於危老條例只適用到116年5月31日止，且時程獎勵逐年遞減，將間接影響到申請的權益，有意願申請的民眾得加緊腳步，趁早提出申請。

屏東縣政府 歷史建築 都更

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