屏東海生館打造聲光科技互動 體驗踏入極地感動

屏東海生館今年將推出「極境漫遊66.5度」互動展示，藉著空間造景搭配光雕投影、沉浸式劇場、觸控效果等科技互動，讓民眾不用出國，也能體驗踏入極地的感動。

海生館今天發布新聞稿指出，「極境漫遊66.5度」互動展示將於11日正式推出，打造沉浸式感官體驗，重塑極光隧道、北極區、南極區等3處極地水域，讓民眾不用出國也能一秒置身雪白的極地世界。

屏東海生館擁有豐富海洋生物資源，囊括台灣各式水域生態，更包含極地水域、深海水域等，帶領消費者一覽海洋多樣生態風貌，2006年開放的世界水域館，為全球首座採用虛擬實境技術所建構的「無水水族館」，受到民眾歡迎，今年重新打造世界水域館中的極地水域區，推出全新沉浸式互動展示。

海生館海景公司企劃部經理毛智瑋指接受中央社記者訪問指出，當民眾踏入投射動態光雕影像的巨大冰岩入口，進入極光隧道，隨著空氣溫度逐漸下降，隧道週遭呈現冰晶世界，彷彿跨越了經緯抵達緯度66.5度以上的雪白極地世界，沿著極光向內探索，引領消費者展開絢爛光彩下的極境漫遊。

「北極熊、南極企鵝都能看見。」毛智瑋說，透過聲光視覺效果，民眾將可見到各式陸地與水中的南北極生物，包含極地霸主北極熊腳印，也會有俏皮探出頭的南極企鵝，藉機認識極地圈的生物，不僅趣味性十足，更可提醒遊客重視生態保育的重要，達到寓教於樂的效果。