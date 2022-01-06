金門村史徵選開跑 每案補助50萬元
民國111年「金門村史」徵選出版計畫即日起至3月25日受理申請，每案補助金額新台幣50萬元。與過去不同的是，作品如獲文化部或國史館台灣文獻館獎項，將另核發獎金鼓勵。
金門縣文化局發布新聞表示，為傳承金門在地文化，特別出版「金門村史」，盼藉由在地文史工作者或有興趣的鄉民，發揮在地的深厚情感，對土地、人文、采風進行採擷書寫，為這個時代的金門留下文獻紀錄。
文化局長許正芳指出，為了籌劃這項文化書寫工程，文化局以每年補助6本書出版的速度進行這項計畫，匯集成為一套金門村史專書，可補縣志的不足，也可以作為未來編修縣志的重要資料。
據統計，文化局這幾年出版的金門村史已達37冊，屢獲全國性獎項，除曾榮獲文化部第41屆金鼎獎圖書類出版獎：政府出版品獎，也多次獲國史館台灣文獻館的政府出版品優等獎及佳作獎。
文化局進一步表示，今年起村史作品如獲文化部金質獎、優等獎者，將分別給予獎金3萬元、2萬5000元鼓勵；如獲國史館台灣文獻館優等獎、佳作獎，分別頒發2萬元、1萬元獎金鼓勵。
文化局表示，為避免村史與村民的期望產生落差，如有請曾寫過村史的作者協助書寫，需請社區發展協會代表人認可，用意在爭取社區認同，方能符合社區村莊的實際人文發展。 此外，入選者必須舉辦推廣活動，加深作者與這片土地的連結。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言