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澎湖海漂垃圾嚴重影響景觀生態 盼朝源頭管理

中央社 / 澎湖縣6日電

澎湖美麗海灣，隨著潮起潮落，帶來大量的海漂垃圾，嚴重影響景觀與生態，澎湖縣政府將減塑列為施政重點目標，期朝源頭做起，守護地球與海洋生態。

全國離島環境會議5日在台北舉行，位於澎湖的海洋公民基金會董事長胡昭安表示，澎湖海岸線只有台灣的1/3，但海廢量驚人，佔全國的2/3，執行長王曉嬋則以怵目驚心來形容，海廢體積占比以塑膠瓶罐和漁業廢棄物居多，計畫在422世界地球日向總統陳情要求重視。

根據澎湖縣政府環保局新聞稿，環保局長陳高樑表示，澎湖位處大陸沿岸流加上東北季風、黑潮等3道洋流會匯集之處，每至冬季，從北到南的東北季風，將中國與韓、日的海漂垃圾吹漂到澎湖，由南向北的黑潮則將中國珠江三角洲、菲律賓與泰國等海漂垃圾帶來澎湖，澎湖成為海漂垃圾的攔網，只有從源頭來做起，否則海漂垃圾，永遠是澎湖要處理的問題。

環保局表示，澎湖海域的海漂垃圾，大多是寶特瓶、寶利龍、浮球、廢棄漁網和漁具等垃圾，其中寶特瓶數量最多，大都來自中國、韓、日與南洋諸島等，其中以中國沿海居多。

環保局指出，去年進行292場次的淨灘活動，動員100單位與村里近萬人次，清理海岸線達93公里，清理出海廢近8萬公噸，其中資源回收有萬餘公噸；配合中央向海致敬清理平台，結合中央各單位動員淨灘則高達2萬4000多人，清理海岸線達近8000公里，清理海廢有2962公噸。

環保局統計，近3年來，動員114個單位與各個村里有3萬人次，清理海岸線達300公里，海漂等廢棄物垃圾累積高達570公噸，其中塑膠瓶罐占比高達47.8%最多。

環保局指出，澎湖沿岸、岸際、港口四周時常堆積海漂垃圾，大多為保麗龍、寶特瓶等塑膠類，為初步消化這些海漂廢棄物的再利用，分別運用人工刨除與減劑減容法後，再運往本島加工製成滑鼠、鍵盤等用品，一年約可處理40噸上下。

澎湖 廢棄物 淨灘

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