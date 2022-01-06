快訊

交通車混搭釀交叉感染？ 陳時中認「防疫螺絲鬆了」

桃園機場爆群聚 新北確診者足跡曝…曾到鶯歌超商、大潤發

虎年開運金幣夯 屏南2土地公廟除夕起限定發送

中央社 / 屏東縣6日電

恆春半島高山巖福德宮與車城福安宮是屏南2座歷史悠久的土地公廟，為迎接農曆春節到來，將分別在除夕到年初5發送虎年開運招財錢母，為民眾帶來財運及福氣。

高山巖福德宮主委謝登勇接受中央社記者訪問表示，農曆春節快到了，特別在虎年訂製象徵福氣與財氣的招財金元寶，預計將在除夕到年初5限定發送。

車城鄉福安宮今年也準備5萬枚的虎年招財錢母，福安宮總幹事陳明秀接受中央社記者訪問說，去年因為受到疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響取消發放，不過現階段全台疫苗施打覆蓋率提升，決議今年恢復發放錢母，分別在除夕夜及大年初1至初5的上下午時段發送，讓民眾在新的一年「福、財都滿滿滿！」

陳明秀表示，邁入第7年的拜頭香活動，今年也將在除夕夜舉行，將在晚上11時子時開廟門，由工作人員將眾人頭香同時插入爐中，象徵「人人皆頭香，人人皆好運。」

疫情 除夕夜 春節

延伸閱讀

被傳失智症消失多年 葉啟田現況讓白冰冰看哭了

除夕宅家圍爐防疫 外帶年菜訂單激增

春節連假 台東6家動物醫院提供毛小孩看診

她想一妙招「除夕到初六爽待娘家過年」 網讚： 絕招欸

相關新聞

高雄衛武營公園愈夜愈美 宛如置身電影阿凡達神秘氛圍

高雄衛武營都會公園占地寬廣，園區內老樹數量眾多，為迎接2020台灣燈會活動，高雄市府團隊在衛武營西側的榕樹群布置燈飾作品...

高雄眷村嘉年華最終站鳳山登場 分享獨家限量小虎提燈

高雄眷村嘉年華最終站1月8日至16日在鳳山登場，在原日本海軍鳳山無線電信所、也就是前海軍明德訓練班，以及黃埔新村，舉辦眷...

體驗踏入極地的震撼與悸動 屏東海生館藉虛擬科技圓夢

屏東海生館世界水域館更新極地水域虛擬展示內容，將在11日推出「極境漫遊66.5度」互動展示，透過空間造景搭配光雕投影、沉...

高市議會分組審查未完成 民進黨批藍議員領乾薪不做事

高雄市府今年度總預算仍在議會審查中，因財經委員會尚未審查完成，今議會決議曾一天分組審查時間。同時民進黨「邁向過半大聯盟」...

屏東潮州春節市集招商搶手！特區最大攤位上看50萬元

有30多年歷史的屏東潮州春節市集，是南台灣少見開創「日夜不打烊」年節夜市風潮的大型年街，去年受疫情影響停辦，今年將從農曆...

高雄台電女排邀球迷FUN電 雅典娜女神主場日好吃又好玩

企業17年甲級排球聯賽正在進行，高雄台電女子排球隊新年度1月8、9日首度於高雄主場，出戰極速超跑與中國人纖兩支強勁隊伍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。