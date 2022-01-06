小琉球珊瑚重傷 鵬管處：管控沿岸及海域遊憩行為

全國環境會議離島論壇中公布屏東小琉球珊瑚重傷現狀，浮潛區珊瑚覆蓋率最低僅0.3%，對此，大鵬灣管理處回應，針對沿岸及海域已進行遊憩行為管控。

海洋生物博物館研究員樊同雲在論壇中指出，小琉球非浮潛區的珊瑚覆蓋率約6.5%至31.8%，浮潛區最高5.5%、最低僅0.3%，過去小琉球是全台珊瑚最好的地方，近年因為人為污染影響變成全台最差，「不是失能就是衰退」，呼籲加強遊憩管理。

大鵬灣管理處長陳煜川接受中央社記者訪問指出，小琉球目前有5處潮間帶，為降低環境承載力，已在杉福、漁埕尾、肚仔坪等3處設有管制站，並實施人流管制，同一時段內上限300人，夜間導覽禁止進入潮間帶內。

除了沿岸潮間帶進行人流管控，針對深潛及船潛等水域業者也祭出措施，陳煜川說，3年前在小琉球周圍海域共設立6處公共定泊區，禁止業者隨意下錨，避免破壞水底生態。

小琉球近年觀光發展夯，根據大鵬灣管理處統計，年登島人次突破百萬，如何在觀光發展與生態間取得平衡，屏東縣政府海洋及漁業事務管理所長陳歐泉接受中央社記者訪問指出，2015年公告設立「自然人文生態景觀區」，將杉福、漁埕尾、肚仔坪、蛤板灣及龍蝦洞5處劃入景觀區範圍，每年12月至隔年3月也要封閉休養4個月。

陳歐泉說，屏東縣政府自2019年起委託中山大學團隊進行學術研究，掌握當地生態變化。