師涉體罰辱罵 教育局：霸凌零容忍！調查屬實從嚴處理

人本教育基金會今天指控高雄市一所完全中學國中部一年級陳姓導師，對學生體罰蛙跳、打頭捏耳，甚至經常辱罵學生、涉及言語性騷擾。校方表示，經輔導陳師的教學已有調整，也曾向班上學生表達歉意。高雄市教育局重申反霸凌的立場，強調霸凌零容忍，若查證該師確有不當管教等情事，將從嚴處理。

人本全國校安中心主任張萍指陳師經常辱罵學生草包、社會敗類、賤、比狗還不如等，另也涉及言語性騷擾，例如：說不定你三年之後就會搞大別人家肚子！有男學生看起來精神不好，陳師會諷刺：昨晚是不是看A片？」還取笑女學生：說不定妳國三畢業典禮的時候，肚子就帶著一顆球。

高雄市教育局主祕吳文靜表示，教育局去年10月接獲匿名反映，調查陳師確有輔導管教行為失當，依法懲處陳師申誡1次，並責成校方持續觀察教師後續教學及班級經營情況。人本去年12月再次反映陳師還涉及其他不當管教行為，所以就新事證依法重啟調查。

校方表示，去年10月陳師因不當管教被記1次申誡後，經輔導已有改善，輔導單位對學生做的調查也顯示感覺老師有改善；人本的指控部分正在調查中，因為這學期只剩下十幾天，所以決議從下學期調整該師導師職務及任教班級。

教育局要求學校教師輔導管教作為，應確實遵循相關法規，也重申反霸凌的立場，對霸凌零容忍，並依法查處，如經查證該師確有不當管教等情事，就從嚴處理。