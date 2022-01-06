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確診個案元旦打麻將 金嗓歌友會內監視器畫面曝光

Omicron感染力強 高雄7日宣布醫院防疫升級措施

中央社 / 高雄6日電

桃機發生群聚感染事件，還有確診者跨年去人群聚集的金嗓歌友會。高雄市長陳其邁說，看到歌友會人山人海，風險很高，籲民眾外出必戴口罩，市府預計明天宣布醫院防疫升級措施。

針對桃園機場群聚感染事件，陳其邁今天上午出席「111年大社三寶農特產觀光季」記者會，會前接受媒體聯訪時說，真正嚴峻挑戰來了，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株感染力強，不可輕忽，要趕快打疫苗，避免傳染給家人、長輩或還沒打第1劑的人。

陳其邁說，看到桃園的金嗓歌友會，密密麻麻、人山人海，風險很高。他呼籲民眾外出仍務必遵守戴口罩、保持社交距離、實聯制等防疫規定，才能助阻絕傳播鏈及避免社區感染。

他表示，市府今天會召開專家會議，與各醫學中心和大型醫院討論，決定醫院的防疫措施升級規定，包括醫院容留數及看病規定等，預計明天對外公布。他說，這幾天去醫院看，人很多，將做調控，也提醒民眾非必要盡量不要往醫院跑。

陳其邁也建議中央，讓第2、3劑疫苗間隔從5個月縮短到3、4個月。他說，國外報告顯示隔5個月抗體效果好，但過年人口移動量大，第1類到第3類高風險人員建議優先施打，即使效果有點影響，但從防疫角度看，影響不大。

陳其邁 桃園機場 口罩

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